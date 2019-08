Es ist die letzte Hürde vor dem großen Ziel Champions-League-Gruppenphase: Mit den Playoffs hat am Dienstag die vierte und letzte Qualifikationsrunde für den wichtigsten Klub-Wettbewerb Europas begonnen.

Während gestern bereits Mannschaften wie Ajax Amsterdam (0:0 in Nikosia) und der Linzer ASK (0:1 gegen Brügge) ihre Hinspiele bestritten haben, müssen am Mittwoch die nächsten sechs der insgesamt zwölf verbleibenden Teams ran.

Unter anderem kämpfen die Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad um ein Ticket zur Gruppenphase der Königsklasse. Das Hinspiel steigt in der Schweizer Hauptstadt, das Rückspiel findet am Dienstag darauf (27. August) in Belgrad statt.

Young Boys Bern gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER

Auch Ajax und Linzer ASK dabei

Parallel zur Partie in Bern tritt der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus beim FK Krasnodar in Russland an, Rosenborg Trondheim empfängt den kroatischen Meister Dinamo Zagreb.

Neben YB kämpfen auch der LASK aus der österreichischen Bundesliga sowie der niederländische Meister Ajax um die Teilnahme an der Gruppenphase.

Linz tritt dabei gegen den FC Brügge aus Belgien an, für Ajax geht es gegen APOEL Nikosia. Eine Runde zuvor hatte sich Ajax gegen PAOK durchgesetzt, Linz hatte Berns Liga-Konkurrent FC Basel ausgeschaltet.

So können sie Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad verfolgen:

TV: -

Stream: -

LIVETICKER: SPORT1.de

Die Playoff-Runde in der Übersicht:

Hinspiele, Dienstag & Mittwoch, 20./21. August:

APOEL - Ajax 0:0

Cluj - Slavia Prag 0:1

ASK Linz - Brügge 0:1

Dinamo Zagreb - Rosenborg

Olympiakos - Krasnodar

Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad

Rückspiele, Dienstag & Mittwoch, 27./28. August:

Rosenborg - Dinamo Zagreb

Krasnodar - Olympiakos

Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern

Ajax - APOEL

Slavia Prag - Cluj

Brügge - ASK Linz