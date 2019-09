vergrößernverkleinern Antonio Rüdiger fällt für die CL-Partie des FC Chelsea gegen Valencia aus © Getty Images

Am Wochenende feiert Antonio Rüdiger in der Premier League sein Saisondebüt. Für die CL-Partie am Dienstag gegen Valencia fällt er aber bereits wieder aus.