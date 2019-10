Wenn in den europäischen Stadien die Champions-League-Hymne gespielt wird, dann wissen die Fans: Es ist wieder Zeit für Fußball der Extraklasse. Die besten Spieler und Teams kämpfen um die Krone im europäischen Vereinsfußball.

Der Vergleich der internationalen Superstars in der europäischen Königsklasse ist immer wieder faszinierend und aufregend. Für einige Spieler - wie zum Beispiel Iker Casillas (181 CL-Einsätze) - wurde die Champions League aber fast schon zu einer Art Wohnzimmer.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Auch einige deutsche Spieler gehören zu den Stammgästen. Vor allem die Spieler des FC Bayern München tummeln sich auf den vorderen Plätzen. Aber auch zwei Spieler, die nie für den deutschen Rekordmeister aufgelaufen sind, haben es in die Top-10 geschafft.

SPORT1 zeigt die deutschen Rekordspieler der Champions League.

(Stand 19. September 2019)

112 Spiele: Philipp Lahm

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München, VfB Stuttgart

Die Riege der deutschen CL-Spieler führt Philipp Lahm an. Der ehemalige DFB-Kapitän und Weltmeister von 2014 bekam ganze 112 Mal die Champions League-Hymne auf dem Platz zu hören. Sein Debüt feierte er im Heimspiel am 13. November 2002 gegen den RC Lens, als er eine Minute vor Schluss eingewechselt wurde.

Als Kapitän durfte Philipp Lahm nach dem Finale 2013 den CL-Pokal als Erster in die Höhe stemmen © Getty Images

Seinen größten Erfolg auf Vereinsebene feierte er in der Saison 2012/13, als er mit den Münchnern im deutschen Duell gegen Borussia Dortmund triumphierte.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Allerdings ist der langjährige Bayern-Kapitän nicht der Rekordspieler des FC Bayern München. Für den deutschen Rekordmeister absolvierte er lediglich 105 Spiele. Sieben Einsätze seiner Karriere in der Champions League trug er allerdings das Trikot des VfB Stuttgart. An die Schwaben war der Verteidiger in der Saison 2003/04 ausgeliehen.

106 Spiele: Thomas Müller

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München

Thomas Müller ist seit Jahren das Aushängeschild des FC Bayern München und seit dem 18. September 2019 auch der Rekordspieler des Vereins, wenn es um Einsätze in der Champions League geht. Der gebürtige Weilheimer lief in der Königsklasse zum ersten Mal am 10. März 2009 im Münchner Trikot auf. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon wurde er in der 72. Minute eingewechselt.

Zusätzlich zu seinem Titel als deutscher Rekordtorschützen in der Champions League kann sich Thomas Müller in dieser Saison auch noch den Titel des deutschen Rekordspielers holen © Getty Images

Der Stürmer, der ebenfalls zur siegreichen Mannschaft 2013 gehörte, ist gleichzeitig auch der deutsche Rekordtorschütze in der Champions League. Mit 43 Toren hat er selbst Gerd Müller überholt.

103 Spiele: Oliver Kahn

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München

Oliver Kahn ist der erste Torwart in der Liste und hat auch als erster deutscher Spieler die Grenze von 100 Einsätzen in der Champions League durchbrochen. Ganze 103 Mal hütete er das Tor des Rekordmeisters in der Königsklasse.

Unvergessen sind vor allem seine Paraden im Elfmeterschießen im Finale der Saison der 2000/01. Gegen den FC Valencia parierte er gleich drei Strafstösse und hielt so den ersten Titel der Münchner in der neuen Champions League fest.

Mit seinen drei Paraden im Elfmeterschießen hatte Oliver Kahn maßgeblichen Anteil am CL-Erfolg 2001 © Getty Images

Einen seiner Karrieretiefpunkte musste der Titan ebenfalls in der Champions League hinnehmen. Im Finale 1999 stand es bis kurz vor Schluss 1:0 für die Münchner und alles sah nach einem Sieg gegen Manchester United aus. Aber in der Nachspielzeit drehten Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjaer das Match und entrissen dem Rekordmeister den schon sicher geglaubten Titel in letzter Sekunde.

101 Spiele: Manuel Neuer

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Schalke 04, FC Bayern München

Und direkt der nächste Torwart und würdige Erbe von Oliver Kahn. Auch Manuel Neuer hat mit 101 Spielen die Hunderter-Schallmauer durchbrochen. Allerdings ist der DFB-Torhüter der erste Spieler, der sein CL-Debüt nicht für den FC Bayern München gegeben hat. Bei seinem Wechsel zu den Roten hatte er bereits 22 Einsätze für den FC Schalke 04 auf dem Buckel. Sein Debüt in der Königsklasse feierte er am 18. September 2007 gegen den FC Valencia.

Beim FC Schalke 04 sammelte Manuel Neuer seine ersten Sporen in der Champions League © Getty Images

In der Saison 2010/11 konnte er mit den Königsblauen sogar bis ins Halbfinale vorstoßen. Dort scheiterten die Knappen aber klar an Manchester United.

Nach seinem Wechsel zu den Bayern erreichte er direkt das Finale, erlebte dort aber das bittere "Drama dahoam" gegen den FC Chelsea. Nur ein Jahr später konnte er den Henkelpott jedoch in die Luft stemmen.

98 Spiel: Toni Kroos

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München, Real Madrid

Toni Kroos ist zwar nicht der deutsche Spieler mit den meisten Einsätzen in der Champions League, aber dafür mit den meisten Titeln. Ganze vier Mal konnte er die Königsklasse bereits gewinnen.

als erster Deutscher überhaupt konnte Toni Kroos vier Triumphe in der Champions League feiern © Getty Images

Den ersten Titel feierte er 2013 mit Bayern München. Für den deutschen Rekordmeister feierte er auch sein Debüt in der Champions League. Am 15. September 2010 kam er gegen den AS Rom zum Einsatz.

Jetzt das aktuelle Trikot von Real Madrid bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid (2014) war er ein wichtiger Protagonist beim historischen Dreifach-Triumph der Königlichen. Als erstes Team gelang den Spaniern 2017 die Titelverteidigung in der Champions League und sie bauten diesen Rekord mit dem dritten Erfolg in Serie aus.

95 Spiele: Bastian Schweinsteiger

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München, Manchester United

Neben Thomas Müller ist Bastian Schweinsteiger der zweite Ur-Bayer in der Liste. Natürlich feierte auch er sein CL-Debüt für seinen Jugendklub. Allerdings lief er nicht ausschließlich im Münchner Trikot in der Champions League auf. Sechs seiner 95 Spiele absolvierte er nach seinem Wechsel nach Manchester für die Red Devils.

Der CL-Erfolg 2013 war der erste internationale Titel für Bastian Schweinsteiger und sein Durchbruch zum Weltstar © Getty Images

Beim verlorenen Finale gegen den FC Chelsea mutierte die bayerische Identifikationsfigur zum tragischen Helden. Im Elfmeterschießen gehörte er zu den Fehlschützen und musste somit den Engländern beim Jubeln zuschauen. Aber nur ein Jahr später erfüllte er sich seinen großen Traum und konnte gegen Borussia Dortmund den Titelgewinn feiern.

Bei Manchester United konnte er keine großen CL-Erfolge mehr feiern. Selbst seine zwölf Tore und 19 Vorlagen stammen alle aus seiner Münchner Zeit. Beim englischen Rekordmeister war er an keinem Tor beteiligt.

93 Spiele: Michael Ballack

Teams (mit CL-Einsätzen): 1. FC Kaiserslautern, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München, FC Chelsea

Michael Ballack kann auf sage und schreibe vier Vereine zurückschauen, mit denen er in der Champions League aktiv war. Sein Debüt feierte der Görlitzer am 21. November 1998 für den 1. FC Kaiserslautern. Beim 2:1-Erfolg bei PSV Eindhoven kam er 59 Minuten zum Einsatz. Insgesamt bestritt er sechs CL-Partien für die Roten Teufel.

Vier Jahre lang zog Michael Ballack die Fäden im Mittelfeld des FC Chelsea. Der große Triumph in der Champions League sollte ihm aber verwehrt bleiben © Getty Images

Danach kam er bei Bayer Leverkusen 04 (26) und den FC Bayern München (28) auf weitere Möglichkeiten, sich in Europas Königsklasse zu beweisen. Die meisten Einsätze bestritt er aber für den FC Chelsea. Nach seinem Wechsel auf die Insel zur Saison 2006/07 jagte er vier Jahre lang den Henkelpott mit dem Londoner Nobelklub. Alle Anstrengung war aber vergebens, der Triumph in der Champions League blieb Deutschlands einzigem Superstar in dieser Zeit verwehrt.

Jetzt das aktuelle Trikot von Manchester United bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

73 Spiele: Sami Khedira

Teams (mit CL-Einsätzen): VfB Stuttgart, Real Madrid, Juventus Turin

Sami Khedira ist der erste Spieler in dieser Liste, der nicht für den FC Bayern München gespielt hat. Seine 73 CL-Einsätze verteilen sich auf den VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin, wobei der Löwenanteil der Spiele (34) aus seiner Zeit in Madrid stammen. Bei seinem aktuellen Verein Juventus kommt er bisher auf 28 Einsätze, kann aber in dieser Saison noch die Zahl aus Spanien überbieten. Die restlichen elf Spiele absolvierte er für den VfB Stuttgart.

Beim Titelgewinn 2014 gehörte Sami Khedira (r.) zum Stammpersonal bei Real Madrid © Getty Images

In der Saison 2013/14 gehörte er zur Stammformation von Real Madrid und kam im Finale gegen den Lokalrivalen Atlético Madrid von Beginn an zum Einsatz. In der 59. Minute wurde er für Isco ausgewechselt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

70 Spiele: Mehmet Scholl

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Bayern München

Neben Thomas Müller und Oliver Kahn hat auch Mehmet Scholl lediglich mit dem FC Bayern München in der Champions League gespielt. Dazu kommen noch 17 Spiele im UEFA Cup, die er mit dem Titelgewinn 1996 krönte.

Sein größter Triumph war aber der Finalsieg 2001 in der Champions League gegen den FC Valencia. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion gehörte Scholl zur Anfangself und absolvierte die kompletten 90 Minuten. Durch seine Auswechslung in der Verlängerung (108. Minute) war er im Elfmeterschießen nicht mehr aktiv.

Nach der bitteren Niederlage gegen Manchester United war die Freude nach dem Erfolg umso größer bei Mehmet Scholl © Getty Images

Neben diesem großen Erfolg war er auch an einer der größten Niederlagen des FCB in der Champions League beteiligt. Gegen Manchester United wurde er im Finale 1999 beim Stand von 1:0 für Alexander Zickler (71. Minute) eingewechselt.

69 Spiele: Mesut Özil

Teams (mit CL-Einsätzen): FC Schalke 04, SV Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal

Nach Sami Khedira ist Mesut Özil der zweite Spieler in der Liste, der nie für den FC Bayern München aufgelaufen ist. Seine ersten CL-Minuten sammelte er bei seinem Jugendklub FC Schalke 04. Am 18. September 2007 durfte er gegen den FC Valencia für 29 Minuten auf den Platz. Im Rückspiel machte er das einzige CL-Spiel über 90 Minuten für die Königsblauen.

Im Alter von 19 gab Mesut Özil sein CL-Debüt für Königsblau © Getty Images

In seinen zwei Jahren bei Werder Bremen war der Verein nur im ersten Jahr für die Champions League qualifiziert. Özil absolvierte in diesem Jahr alle sechs Spiele, allerdings kam man in der Gruppe nicht über den dritten Rang hinaus.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Arsenal bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid etablierte er sich bereits in seiner ersten Saison als Stammspieler und kam so in seiner Zeit in Madrid auf 31 CL-Spiele. Der Titel war ihm allerdings nicht vergönnt. Auch sein Wechsel zum FC Arsenal hat ihn seinem Ziel Champions League-Titel nicht näher gebracht.