Am 2. Spieltag der Champions League Saison 2019/20 stehen die Topteams Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester City vor Pflichtaufgaben. Atlético Madrid reist zu Leverkusen-Bezwinger Lokomotive Moskau.

Real muss gewinnen

In Gruppe A empfängt Real Madrid den FC Brügge im heimischen Santiago Bernabéu Stadion. (Champions League: Real Madrid - FC Brügge am Dienstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane steht nach der 0:3-Niederlage bei PSG am 1. Spieltag unter Zugzwang.

Die Belgier stehen mit einem Punkt aus der Auftaktpartie gegen Galatasaray Istanbul derweil vor den Königlichen und hoffen in der spanischen Hauptstadt auf eine Überraschung.

PSG bei Galatasaray gefordert

Nach dem glanzvollen 3:0-Auftakterfolg gegen Real wartet auf PSG in Istanbul die erste Auswärtshürde der laufenden Champions League Saison. (Champions League: Galatasaray Istanbul - Paris Saint-Germain am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

In der heimischen Ligue 1 ist die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0-Sieg am Wochenende bei Girodins Bordeaux weiterhin Tabellenführer. Der Brasilianer Neymar hatte nach Vorlage von Kylian Mbappé das goldene Tor erzielt.

Für Galatasaray Istanbul läuft es in der heimischen SPORTOTO SüperLig bislang enttäuschend. Mit neun Zählern aus sechs Spielen rangiert die Mannschaft vom Bosporus nur auf dem siebten Tabellenplatz. In der Königsklasse steht immerhin ein Punkt aus dem Auftaktremis beim FC Brügge zu Buche.

Spitzenspiel in Manchester

Mit Manchester City und Dinamo Zagreb treffen die beiden siegreichen Mannschaften des 1. Spieltages im Etihad Stadium aufeinander. (Champions League: Manchester City - Dinamo Zagreb am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola eine absolute Pflichtaufgabe, um den Sieg in der Gruppe C anzupeilen. Die Generalprobe am Wochenende glückte mit einem 3:1-Auswärtssieg in der Premier League beim FC Everton.

Zagreb steht nach dem 4:0-Kantersieg gegen Atalanta Bergamo vor einem absoluten Härtetest und geht als klarer Außenseiter in die Partie beim englischen Meister.

Atlético in Moskau

Mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei Bayer 04 Leverkusen sorgte Lokomotive Moskau für eine der Überraschungen des 1. Spieltages in der Champions League. Gegen Atlético Madrid stehen die Russen vor der nächsten großen Herausforderung in Gruppe D. (Champions League: Lokomotive Moskau - Atlético Madrid am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Das Team von Coach Diego Simeone will nach der Punkteteilung (2:2) gegen Juventus Turin den ersten Sieg in der laufenden Königsklassen-Saison einfahren, die Generalprobe am Wochenende in der spanischen La Liga gegen Stadtrivalen Real Madrid endete torlos.

So können Sie Real Madrid - FC Brügge, Galatasaray - PSG, ManCity - Zagreb und Moskau - Atlético LIVE verfolgen:

TV: Sky (Konferenz)

Livestream: SkyGo, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der 2. Gruppenspieltag in der Übersicht:

Dienstag, 01. Oktober:

Real - Brügge

Atalanta - Shakhtar Donezk

Galatasaray - PSG

Tottenham - FC Bayern

Roter Stern - Olympiakos

ManCity - Dinamo Zagreb

Juventus - Leverkusen

Lok. Moskau - Atlético Madrid

Mittwoch, 02. Oktober:

Genk - Napoli

Slavia Prag - BVB

Liverpool - Salzburg

Barca - Inter

Zenit - Benfica

Leipzig - Lyon

Valencia - Ajax

Lille - Chelsea