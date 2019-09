Weltfußballer Lionel Messi und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé sind beim spanischen Meister FC Barcelona ins Training zurückgekehrt.

Die beiden nahmen am Montag an "einem Teil" der Übungseinheit teil, wie der Klub via Twitter bekannt gab.

Beim 2:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Getafe hatte Messi wegen einer Adduktorenverletzung ebenso gefehlt wie Dembele wegen muskulärer Probleme.

Ob die beiden am Mittwoch im Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand wieder mitwirken können, ist noch offen.