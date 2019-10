Wenn einer eine Reise macht!

Zwei Fans des FC Liverpool hätten vor ihrer Auswärtsfahrt zum Spiel ihres Teams beim belgischen Fußballverein KSC Genk lieber mal in den Atlas schauen oder einen Blick auf Googel-Maps werfen sollen.

Das Duo verwechselte Genk mit Gent. War es die Vorfreude?

Anzeige

Die beiden Städte unterscheiden sich im Namen nur durch den letzten Buchstaben und doch war dies der Auslöser für reichlich Verwirrung bei den beiden Fans.

Das Duo kam extra für das Spiel ihres Klubs nach Belgien, doch kam dann in Gent an. Rund dreißig Minuten vor dem Anpfiff bemerkten sie diesen Fauxpas. Sie bezahlten im Vorfeld 150 Euro für einen Zug und 70 Euro für eine Eintrittskarte, um das Spiel zu verfolgen - nur leider in einem Lokal im TV.

Die anderen Stammgäste des irischen Pub "The Celtic Towers" konnten darüber herzlich lachen. Glücklicherweise linderte der 4:1-Sieg vom Team von Trainer Jürgen Klopp die Schmerzen der beiden.

Vielleicht war ein Fehler des neapolitanischen Social Media Teams die Ursache für den Fehler der beiden Anhänger der Reds. Unmittelbar nach der Auslosung der Champions League berichteten die Italiener, dass sie in eine Gruppe mit Gent aufgeteilt wurden, aber es war natürlich Genk. Die Buffalo's reagierten dann mit dem nötigen Humor darauf:

Bei dieser kuriosen Geschichte muss abschließend erwähnt werden, dass es nicht sicher festgestellt werden kann, ob es wirklich so passiert ist, aber zumindest der KAA Gent hat bereits reagiert.

Die Verantwortlichen luden die beiden Fans zum nächsten Europa League-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Donnerstagabend (ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) ein.