Der dritte Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bietet einige Duelle David gegen Goliath.

So tritt in der Gruppe E der Champions-Legue-Sieger FC Liverpool beim belgischen Klub KRC Genk an (Champions League: KRC Genk - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER). Ein Sieg ist für die Reds nach der Pleite gegen den SSC Neapel zum Auftakt fast schon Pflicht, um nicht auf die Hilfe der Italiener angewiesen zu sein.

Das Team von Carlo Ancelotti trifft auf den FC Salzburg (Champions League: FC Salzburg - SSC Neapel ab 21 Uhr im LIVETICKER), das am zweiten Spieltag der Gruppenphase eine Sensation gegen den FC Liverpool nur knapp verpasste. Dennoch haben die Österreicher im Moment noch alle Chancen auf das Weiterkommen in die Runde der letzten 16.

Anzeige

In der Gruppe F steigt parallel zum Duell zwischen Inter Mailand und Borussia Dortmund die nächste Partie zwischen David und Goliath in Prag. Dort treffen die Hausherren von Slavia Prag auf den spanischen Meister FC Barcelona (Champions League: Slavia Prag - FC Barcelona ab 21 Uhr im LIVETICKER) und könnten bereits mit einem Punktgewinn für eine Sensation sorgen.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

In der Gruppe G ist Benfica Lissabon nach zwei Auftaktniederlagen bereits unter Zugzwang. Die Portugiesen empfangen den französischen Topklub Olympique Lyon (Champions League: Benfica Lissabon - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Gäste können mit einem Sieg weiter Druck auf den punktgleichen Spitzenreiter Zenit St. Petersburg aufbauen, die bei RB Leipzig gefordert sind.

In der Gruppe H empfängt Vorjahreshalbfinalist Ajax Amsterdam den FC Chelsea in der heimischen Cryuff-Arena (Champions League: Ajax Amsterdam - Zenit St. Petersburg ab 18.55 Uhr im LIVETICKER).

Das Team von Erik ten Hag hat dabei eine weiße Weste zu verteidigen. Ajax ist aktuell noch ohne Punktverlust und ohne Gegentor.

Außerdem empfängt der OSC Lille mit Ex-Bayern-Profi Renato Sanches den FC Valencia (Champions League: OSC Lille - FC Valencia ab 21 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie die Champions League LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo, DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App