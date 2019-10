Schlüsselspiel für Borussia Dortmund in der Champions League im Kampf ums Achtelfinale.

Bei Inter Mailand (Champions League: Inter Mailand - Borussia Dortmund am Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER) können die Schwarz-Gelben mit einem Sieg ihren Vorsprung auf die Nerazzuri auf sechs Zähler ausbauen und hätten damit eine sehr gute Ausgangslage für den Einzug in die Runde der letzten 16.

Allerdings muss der BVB im altehrwürdigen Mailänder San Siro auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der BVB-Star wurde nach einem grippalen Infekt nicht rechtzeitig für die Partie fit. Dies teilte Dortmund am Dienstagvormittag mit.

Reus war trotz seiner Erkrankung im Bundesliga-Spitzenspiel am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach aufgelaufen und hatte dabei das entscheidende Tor zum 1:0-Heimsieg geschossen.

Neben dem Dortmunder Kapitän fallen noch zwei weitere Spieler aus. Paco Alcácer leidet an muskulären Problemen in der Wade und Marcel Schmelzer laboriert an einer Zerrung im rechten Hüftbeuger.

Sancho nach Suspendierung wieder im Kader

Dagegen sind Roman Bürki, Jadon Sancho und Mario Götze wieder mit dabei in Mailand. Bürki musste beim Gladbach-Spiel verletzt ausgewechselt werden, seine Knieprobleme sind aber überstanden.

Mario Götze hatte erkrankt gefehlt, Sancho war aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden.

Gegner Inter Mailand steht nach erst einem Punkt aus zwei Spielen (Remis gegen Slavia Prag) bereits ordentlich unter Druck. Mit einer Niederlage stünde das Team von Trainer Antonio Conte mit dem Rücken zur Wand.

In der heimischen Serie A rangiert Inter auf Rang zwei, einen Zähler hinter Dauermeister Juventus Turin. Die Form bei den Gastgebern passt: In den vergangenen fünf Ligaspielen gab es nur eine Pleite.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Inter Mailand: Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah - Politano - Lukaku, Martinez

Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Weigl, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Hazard - Götze

So können Sie Inter Mailand - Borussia Dortmund LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

TICKER: SPORT1.de und in der SPORT1-App