Zwei Spiele, zwei Siege, 10:2 Tore - der FC Bayern hat in der Champions League einen Blitzstart hingelegt.

Und dennoch plagen den Rekordmeister vor dem Duell mit Olympiakos Piräus (Champions League: Olympiakos Piräus - FC Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER) große Sorgen.

Nicht nur, dass es in der Liga zuletzt zwei Spiele ohne Sieg gegen die TSG Hoffenheim und den FC Augsburg gab, gegen die Fuggerstädter riss sich obendrein auch noch Niklas Süle das Kreuzband und wird aller Voraussicht nach bis zum Ende der Saison ausfallen.

Bayern reisen mit breiter Brust nach Piräus

"Das ist natürlich eine totale Katastrophe. Das ist eine der schwierigsten Verletzungen, die man haben kann", kommentierte Bayern-Präsident Uli Hoeneß die Verletzung des Abwehrchefs vor dem Abflug nach Athen. "Und so wie's ausschaut, ist die Saison beendet. Die Europameisterschaft ist ad acta gelegt, die können Sie total vergessen", schob er nach.

Nichtsdestotrotz zählt für die Münchner im Stadio Georgios Karaiskakis nur ein Sieg. "Wir reisen nach Piräus, um zu gewinnen. Es wäre ein großer Schritt Richtung Achtelfinale", stellte Ivan Perisic in einem Interview mit fcbayern.com klar.

Unterschätzen sollte die Griechen im Lager der Roten aber keiner. Zwar musste sich Olympiakos zuletzt gegen Roter Stern Belgrad geschlagen geben, beim 2:2-Unentschieden im ersten Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur stellte die Mannschaft von Trainer Pedro Martins ihre Heimstärke aber bereits eindrucksvoll unter Beweis.

Olympiakos Lieblingsgegner von Thomas Müller

Allerdings könnte die Bilanz aus den bisherigen vier Duellen der beiden Klubs auch nicht eindeutiger sein: Vier Siege und ein Torverhältnis von 14:2 für den FC Bayern sprechen eine mehr als deutliche Sprache.

Zuletzt stand man sich in der Gruppenphase der Saison 2015/2016 in der Königsklasse gegenüber. Damals traf neben Mario Götze ausgerechnet der aktuell viel gescholtene Thomas Müller beim 3:0-Hinspielsieg in der Hafenstadt doppelt.

Und auch im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena konnte sich der ehemalige Nationalspieler in die Torschützenliste eintragen.

So können Sie Olympiakos Piräus gegen FC Bayern LIVE verfolgen:

