Drei Wochen nach dem furiosen 7:2-Erfolg gegen die Tottenham Hotspur darf der FC Bayern wieder in der Champions League ran.

Doch nach zuletzt zwei sieglosen Ligaspielen gegen die TSG Hoffenheim und den FC Augsburg könnte die Stimmung im Lager der Münchner vor dem Spiel gegen Olympiakos Piräus (Champions League: Olympiakos Piräus - FC Bayern München, Di. ab 21 Uhr im LIVETICKER) deutlich besser sein.

Auf der Abschluss-PK vor dem Spiel im Georgios-Karaiskakis-Stadion stehen Trainer Niko Kovac und David Alaba der Presse Rede und Antwort. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

Anzeige

+++ Süle-Verletzung schockt FC Bayern +++

Nach dem Kreuzbandriss von Niklas Süle stehen die Verantwortlichen des FC Bayern noch immer unter Schock. "Das ist natürlich eine totale Katastrophe. Das ist eine der schwierigsten Verletzungen, die man haben kann. Und so wie's ausschaut, ist die Saison beendet", sagte Uli Hoeneß vor dem Abflug der Mannschaft nach Griechenland. "Das ist wirklich ein herber Schlag für uns", pflichtete auch Sportdirektor Hasan Salihamidžić bei.

+++ Piräus Lieblingsgegner von Thomas Müller +++

Zuletzt standen sich beide Vereine in der Gruppenphase der Saison 2016/2016 gegenüber. Damals traf ausgerechnet der momentan viel gescholtene Thomas Müller beim 3:0-Auswärtssieg in der Hafenstadt doppelt. Und auch beim 4:0-Erfolg im Rückspiel konnte sich der ehemalige Nationalspieler damals in die Torschützenliste eintragen.