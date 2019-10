Bayerns Abwehrproblem zum Durchklicken:

Der FC Bayern ist hinten nicht ganz dicht. 15 Gegentore schon in dieser Saison, allein zehn in der Liga. In den letzten vier Pflichtspielen immer zwei Gegentore. Dabei betonte Trainer Niko Kovac in seiner Bayern-Amtszeit schon des Öfteren, dass Verteidigen im Fußball das Einfachste sei.

Den Beweis erbringen seine Spieler nicht. Im Gegenteil.

SPORT1 analysiert Bayerns Abwehsschwäche und Kovacs Lösungsansätze.