José Mourinho kämpfte mit den Tränen.

Im August machte ein Video die Runde, in dem "The Special One" auf seine besondere Karriere zurückblickte. Und plötzlich wurde der portugiesische Startrainer von seinen Gefühlen übermannt.

"In dem Moment, in dem ich in den Profifußball kam, hat es klick gemacht: Jetzt ist es eine ernsthafte Angelegenheit - und das ist es bis heute nonstop geblieben. Nun hat es aufgehört und anstatt es zu genießen, kann ich es nicht wirklich …", sagt Mourinho und seine Stimme stockt. Er streicht sich mit der rechten Hand über seine Wange, ehe er noch ein "genießen" nachschiebt und den Satz beendet.

Und Mourinho ergänzt: "Ich vermisse es."

Mourinho seit zehn Monaten ohne Job

Ziemlich genau acht Monate ist der 56-Jährige zu dem Zeitpunkt ohne Job, als er mit der Gazzetta dello Sport über seine Wehmut spricht. Seither sind zwei weitere Monate vergangen. Mourinhos Entlassung bei Manchester United im Dezember vergangenen Jahres liegt genau 309 Tage zurück.

Obwohl er nun schon bald ein Jahr nicht mehr an der Seitenlinie steht, ist der Name Mourinho omnipräsent. Ganz gleich welcher europäische Topklub gerade auf eine Krise zusteuert, auf der Liste der potenziellen Nachfolger steht meist ganz oben: José Mourinho.

Mourinho auch beim BVB ein Kandidat?

Wie die Sport Bild jetzt berichtete, soll Mourinho auch bei Borussia Dortmund ein Thema sein. Sollte Lucien Favre in den anstehenden richtungsweisenden Spielen (Champions League: Inter Mailand - Borussia Dortmund ab 21:00 Uhr im LIVETICKER) nicht zeigen, dass er den Ansprüchen der BVB-Bosse gewachsen ist, sei eine Entlassung nicht ausgeschlossen. Allerdings würden die Verantwortlichen einen Trainerwechsel während der Saison gerne vermeiden.

Und ein solcher Jobantritt wäre auch für Mourinho untypisch, der bei seinen Stationen außerhalb seiner portugiesischen Heimat jeweils zu Saisonbeginn übernahm.

Doch offenbar ist Mourinhos Sehnsucht nach täglicher Trainerarbeit größer, wie seine emotionalen Worte vor wenigen Wochen suggerieren.

Denkmal von "The Special One" bröckelt

Waren seine Anfangsjahre als Trainer beim FC Porto, dann beim FC Chelsea und Inter Mailand von Erfolgen und Titeln geprägt, begann sein Denkmal gegen Ende seiner Amtszeit bei Real Madrid zu bröckeln, als er sich zunehmend mit seinen Spielern überwarf. Auch seine jüngsten Engagements beim FC Chelsea und Manchester United endeten vorzeitig, begleitet von Zoff.

Dennoch ist er weiterhin ein gefragter Mann. Ein Angebot des kriselnden französischen Traditionsklubs Olympique Lyon lehnte Mourinho zuletzt ab.

"Wir hatten einen ziemlich schmeichelhaften Austausch über SMS", wurde OL-Präsident Jean-Michel Aulas von Get French Football News zitiert. "Es war für alle schön. Er hat unseren Vorschlag nicht angenommen, weil er sich bereits für einen anderen Verein entschieden hat."

Damit heizte Aulas die Spekulationen um "The Special One" weiter an.

Mourinho lernt Deutsch

Um in jeglicher Hinsicht bereit für neue Aufgaben zu sein, lernt Mourinho seit einigen Monaten Deutsch. "Ich finde die Bundesliga wirklich interessant. Ich bewundere die Arbeit des BVB und seinen Versuch, mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren", erklärte er jüngst in einem Interview in der Sport Bild.

Auch an der Säbener Straße selbst hält sich sein Name hartnäckig, sollte Bayern-Trainer Niko Kovac nicht bald die Kurve kriegen.

Rückkehr zu Real oder doch wieder England?

Zuletzt galt eine Rückkehr zu Real Madrid als wahrscheinlichste Option. Bei den Königlichen verschaffte sich der angeschlagen Zinédine Zidane mit einem 1:0-Sieg bei Galatasaray in der Champions League dank Toni Kroos vorerst etwas Luft, nachdem es zuvor in La Liga auf Mallorca die erste Niederlage gesetzt hatte.

In englischen Medien wurde Mourinho, der aktuell als TV-Experte tätig ist, im Zusammenhang mit dem strauchelnden Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur genannt - trotz seines vor allem in England angekratzten Rufs.

Doch die Zeit heilt offenbar auch alte Wunden. Bei Uniteds 1:1 gegen den FC Liverpool wurde Tribünengast Mourinho von den Fans der Red Devils mit Sprechchören gefeiert.

Balsam für die geschundene Seele des Startrainers, der sich nichts sehnlicher wünscht als eine neue Herausforderung.