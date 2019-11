Der FC Bayern hat mit einem fulminanten 6:0-Erfolg bei Roter Stern Belgrad den Gruppensieg unter Dach und Fach gebracht.

Derweil wahrt Bayer Leverkusen durch einen 2:0-Sieg bei Lokomotive Moskau die Chance auf das Weiterkommen. (Tabellen der Champions League)

Robert Lewandowski (FC Bayern): "Das Wichtigste ist, dass wir überragend gespielt haben. Von der ersten Minute an waren wir defensiv sehr stark. Wir hatten offensiv viele Situationen und hätten noch mehr Tore schießen können. Das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben. Egal, wer spielt und wo wir spielen, wir haben unseren Plan und wir spielen, um zu gewinnen. Viele Leute schauen nur auf meine Tore, aber die Spielweise ist auch wichtig für mich. Ich freue mich manchmal auch sehr, wenn ich gut spiele und keine Tore schieße. Das Wichtigste ist, dass wir gewinnen."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern): "Wir wollten heute den Gruppensieg perfekt machen. Das ist hervorragend gelungen. Die Mannschaft war von der ersten Minute an da. Wir haben in der ersten Halbzeit schon die eine oder andere Chance liegen lassen. In der zweiten Halbzeit waren wir effizient. Ich bin absolut happy und zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Die ganze Mannschaft hat so gespielt, wie ich das wollte.

In der ersten Halbzeit haben wir wenig Chancen und Raum gelassen. Anschließend haben wir gut kombiniert. Es ist schön zu sehen, wie die Mannschaft wieder ihr Selbstbewusstsein findet und sich Chancen herausspielt."

... über die Defensive: "Defensiv ist die Basis des Offensivspiels. Wenn ich weiß, dass wir hinten gut stehen, probiere ich vorne auch mal das eine oder andere aus. Das wünsche ich mir auch von meiner Mannschaft."

... über Lewandowski: Er arbeitet wahnsinnig professionell und macht immer wieder Extra-Schichten. Er ist aktuell in der Form seines Lebens, er schießt die Tore. Er ist aktuell auf einem sehr hohen Niveau.

... über ein dauerhaftes Engagement beim FC Bayern: "Das Wichtigste ist, wie ich immer schon gesagt habe, dass der Verein Erfolg hat. Der Verein muss entscheiden, wie er die Zukunft plant. Jeder Sieg bringt dem Verein ein Quäntchen mehr Zeit. Bei mir hat sich nichts verändert. Aber es ist ein langer Weg bis dorthin. Fußball ist ein Tagesgeschäft und es kann am Samstag bereits ganz anders aussehen. Wir genießen den Lauf und wenn es so weitergeht ist das auch für den FC Bayern schön."

Marko Marin (Roter Stern Belgrad): "Wir sind glücklich, in der Champions League dabei zu sein, aber dieser Auftritt tut schon weh. Bayern hat noch mal eine Schippe draufgelegt, spielt noch konkreter und offensiv wirklich stark. Sie haben wirklich verdient gewonnen. Wir hatten nicht mal zwei Aktionen, in denen wir drei, vier Pässe am Stück gespielt haben. Das war wirklich ein Super-Gegenpressing, aber wir haben auch ohne Selbstvertrauen gespielt. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen und über 90 Minuten nur hinterhergelaufen."

... über die Position Lewandowskis im weltweiten Stürmer-Ranking: "Auf jeden Fall in den Top 3."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Super, dass wir im Europacup überwintern. Das war unser Minimalziel. Wir haben ein überragendes Spiel gemacht."

Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen): "Der Sieg tut gut – und war wichtig. Super, dass wir den direkten Vergleich gewonnen haben."

Sven Bender (Bayer Leverkusen) über sein Tor: "Ja, der Ball hing da so in der Luft – da hab ich ihn halt reingeschossen."