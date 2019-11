Es ist aus deutscher Sicht das absolute Topspiel am 5. Spieltag der Champions League: Borussia Dortmund ist zu Gast beim FC Barcelona. (Service: Champions-League-Spielplan)

Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer der Gruppe F und dem ersten Verfolger Dortmund geht es für beide Teams schon ums Weiterkommen, denn: Der Sieger hat das Achtelfinal-Ticket vorzeitig sicher, Barca könnte mit einem Dreier sogar schon den Gruppensieg perfekt machen. (Service: Champions-League-Tabellen)

Die Frage ist, wie der BVB auf die enttäuschenden Auftritte beim 0:4 in München sowie in der desaströsen ersten Hälfte gegen Paderborn reagiert.

Nutzt Lucien Favre seine vielleicht letzte Chance und bringt die Schwarzgelben wieder auf Kurs? Oder präsentieren sich die Dortmunder ähnlich auswärtsschwach wie in München oder auch beim 0:2 bei Inter Mailand?

Nach dem spektakulären Hinspiel, in dem der BVB zuhause ein Feuerwerk abbrannte, sich am Ende aber nicht belohnte, ist Spannung in der entscheidenden Phase der Gruppenphase garantiert.

Um das Duell im Camp Nou noch prickelnder zu gestalten, haben SPORT1 und Tipico Sportwetten einige Tipps für spannende Wetten zusammengestellt (Quoten vom 26. November, 14.30 Uhr).

Der FC Barcelona geht als Favorit in die Partie gegen den BVB © Tipico

Gegen Paderborn präsentierte sich der BVB in den ersten 45 Minuten komplett indiskutabel. In Barcelona werden Mats Hummels und Co. auf Wiedergutmachung aus sein. Gehen die Dortmunder mit einer Führung in die Halbzeitpause, gibt es für zehn Euro Einsatz 55 Euro raus (Quote: 5,5). Hier wetten!

Oder rennt der BVB auch im Camp Nou einem Rückstand hinterher? Gegen Inter und Paderborn gelang nach der Pause eine beeindruckende Aufholjagd. Gewinnt die Borussia erneut die zweite Hälfte, dann werden aus zehn Euro Einsatz immerhin 45 Euro (Quote: 4,5). Hier wetten!

War das torlose Remis im Hinspiel eine Ausnahme? Eigentlich sollte es angesichts der starken Offensivreihen beider Teams diesmal auch das eine oder andere Mal klingeln. Fallen bei einem Barca-Sieg drei oder mehr Tore, lässt sich damit der Einsatz verdoppeln - dafür reicht sogar schon ein 2:1 für die Katalanen. (Quote: 2,0) Hier wetten!

Wer sich sicher ist, dass die Borussia einmal mehr ihr schwaches Auswärtsgesicht präsentiert, sollte über eine der attraktiven Handicap-Wetten nachdenken. Siegt Barca mit zwei Toren Unterschied, gibt es dafür das 2,25-fache des Einsatzes zurück, bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied sogar das Vierfache. Hier wetten!

Sowohl Barca als auch der BVB stehen - in Bestform - für Offensivspektakel. Ist ein torreiches Spiel zu erwarten? Fallen mehr als 3,5 Tore, also mindestens 4, winkt der 2,20-fache Einsatz. Richtig Reibach ist drin, wenn es nicht oft klingelt und nicht mehr als ein Treffer erzielt wird, mit einer Quote von 4,70. Hier wetten!

Erzielen Barca und der BVB nicht mehr als ein Tor? Oder wird es ein Schützenfest? © Tipico

Acht Tore in acht Liga-Spielen stehen für Lionel Messi in dieser Saison zu Buche - in der Champions League traf er in vier Einsätzen erst ein Mal. Nichtsdestotrotz zählt er gerade bei einer starken Barca-Saison immer zu den Favoriten auf die Torjägerkrone der Königsklasse. Aktuell gibt es für diesen Tipp das Zehnfache des Einsatzes zurück. Hier wetten!

Macht Barcelona gegen den BVB bereits das Weiterkommen perfekt und stürmt anschließend im kommenden Jahr zum ersten Champions-League-Titel seit 2015? Wer erfolgreich tippt, dass Messi und Co. am Saisonende den Henkelpott in die Höhe recken, erhält dafür bei zehn Euro Einsatz aktuell satte 75 Euro zurück (Quote: 7,5). Hier wetten!