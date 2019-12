Die Ausgangslage vor dem 6. Spieltag der Champions League zum Durchklicken:

Die Spannung steigt, die letzten Entscheidungen in der Champions League stehen an. Wer ist weiter, wem droht das Aus? Wie sieht es bei den deutschen Teams FC Bayern München, BVB, Bayer Leverkusen und RB Leipzig?

In jeder Gruppe kann noch etwas passieren in Sachen Achtelfinale oder Europa-League-Platz. SPORT1 zeigt die Ausgangslagen in den Gruppen.