FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur: Die deutschen Teams haben für das Achtelfinale der Champions League attraktive Gegner gezogen.

Mit dem Duell zwischen Atlético Madrid und Titelverteidiger FC Liverpool, dem Aufeinandertreffen von Zinédine Zidane und Pep Guardiola bei Real Madrid gegen Manchester City und den Partien zwischen SSC Neapel und FC Barcelona ist zudem auch international einiges geboten.

Den Auftakt für das Achtelfinale machen am 18. Februar der BVB gegen PSG sowie Liverpools Gastspiel bei Atlético, die letzten Partien in der Runde der letzten 16 steigen am 18. März - unter anderem mit dem FC Bayern gegen den FC Chelsea.

So sehen Sie BVB, FC Bayern und RB Leipzig

Neben den genauen Terminen steht inzwischen auch fest, wo die deutschen Fans vor den Bildschirmen welche Partien verfolgen können.

So zeigt DAZN die Hinspiele von Dortmund gegen PSG (18. Februar) und Leipzig bei Tottenham (19. Februar). Sky überträgt beide Bayern-Duelle mit Chelsea (25. Februar/18. März) sowie die Rückspiele von Leipzig (10. März) und Dortmund (11. März).

SPORT1 gibt den Überblick über alle Termine und zeigt, wo welches Achtelfinal-Spiel der Königsklasse zu sehen ist.

Die Achtelfinal-Übertragungen der Champions League im Überblick © DAZN

Das Achtelfinale der Champions League im Überblick:

HINSPIELE

18. Februar

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (DAZN)

Atlético Madrid - FC Liverpool (Sky)

19. Februar

Tottenham Hotspur - RB Leipzig (DAZN)

Atalanta Bergamo - FC Valencia (Sky)

25. Februar

SSC Neapel - FC Barcelona (DAZN)

FC Chelsea - FC Bayern (Sky)

26. Februar

Olympique Lyon - Juventus (DAZN)

Real Madrid - Manchester City (Sky)

RÜCKSPIELE

10. März

FC Valencia - Atalanta Bergamo (DAZN)

RB Leipzig - Tottenham Hotspur (Sky)

11. März

FC Liverpool - Atlético Madrid (DAZN)

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (Sky)

17. März

Juventus - Olympique Lyon (DAZN)

Manchester City - Real Madrid (Sky)

18. März

FC Barcelona - SSC Neapel (DAZN)

FC Bayern - FC Chelsea (Sky)