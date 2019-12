Schon wieder Kingsley Coman!

Am Mittwochabend erwischte es den in seiner Karriere ohnehin schon von vielen Verletzungen geplagten Franzosen erneut.

24. Minute im Spiel gegen die Tottenham Hotspur: Der Franzose sprintet nach einem langen Ball am linken Flügel entlang, bevor er bei der Ballannahme ohne Einwirkung eines Gegenspielers unglücklich aufkommt und ihm sowohl das Sprunggelenk als auch das linke Knie wegknickt.

Der 23-Jährige bleibt anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht im Seitenaus liegen, fasst sich an den Oberschenkel und die Kniekehle. Sofort sammeln sich einige Mitspieler wie Joshua Kimmich, Sege Gnabry oder Thiago um Coman.

Gestützt von Vereinsarzt Müller-Wohlfahrt und Physio Helmut Erhard humpelt Coman anschließend zur Auswechselbank. Selbst Gäste-Trainer José Mourinho spendete Trost, streicht Coman mitfühlend über den Kopf. Die Sorgen um den Tempodribbler waren groß.

José Mourinho (r.) tröstet Kinglsey Coman © DPA Picture Alliance

Bayern gibt Diagnose bei Coman bekannt

Um kurz nach Mitternacht gab der FC Bayern dann die Diagnose bekannt. "Die Untersuchung am späten Mittwochabend ergab einen Kapseleinriss im linken Knie. Zudem hat sich Coman die Bizepssehne gezerrt und das Kniegelenk gestaucht. Das Knie wird für einige Zeit mit einer Schiene ruhiggestellt", teilten die Münchner auf ihrer Homepage mit. Eine Ausfallzeit nannte der FCB nicht. Ob Coman am 4. Januar mit ins Trainingslager nach Katar fliegen kannt, ist offen.

Damit ist die Verletzung aber immerhin doch nicht so schwer, wie zunächst befürchtet. Zuvor hatte Bayern-Trainer Hansi Flick SPORT1 bereits bestätigt, dass es sich nicht um einen Kreuzbandriss handele.

Die Diagnose dürfte auch für ein wenig Erleichterung bei Comans Teamkollegen gesorgt haben. Thomas Müller, der in der 27. Minute für Coman in die Partie kam, klang nach dem Spiel wenig nochh zuversichtlich. "Wir können nur die Daumen drücken, dass es nicht schlimm ist. Aber es sah nicht super gut aus", sagte er bei Sky.

Auch Manuel Neuer zeigte sich besorgt: "Ich glaube, dass es ihm nicht gut geht, aber ich hoffe das Beste", äußerte sich der Kapitän.

Coman sprach über Karriereende

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Coman für Aufsehen gesorgt, als er im Zuge seines bereits zweiten Syndesmoserisses darüber gesprochen hatte, bei einer erneuten Verletzung sogar ein vorzeitiges Karriereende in Erwägung zu ziehen.

Im Vereinsmagazin "51" des FC Bayern erklärte Coman nun kürzlich: "Ich meinte damals, wenn es mir sofort ein drittes Mal passieren würde. Ich hatte mich gerade zurückgekämpft und gesagt, dass ich mich nicht ein drittes Mal operieren lassen würde. So hatte ich mich in dem Moment einfach gefühlt. Nun ist aber alles wieder in Ordnung."

Coman weiter: "Wenn man verletzt ist, fehlt nichts mehr als der Fußballplatz."

Coman mit langer Krankenakte

Coman hatte zuvor in der 14. Minute die 1:0-Führung für die Bayern erzielt.

Der ehemalige Juve-Spieler erlitt in seiner Karriere bereits mehrere schwere Verletzungen wie zwei Synsesmosebandrisse im Jahr 2018 und ein Außenbandriss im Knie.

In der laufenden Saison kam Coman bisher auf acht Scorerpunkte in 19 Spielen.