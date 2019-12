Ist der Höhenflug des FC Bayern unter Interimstrainer Hansi Flick bereits verpufft?

Der deutsche Rekordmeister befindet sich in der Krise. In der Bundesliga setzte es zuletzt zwei Niederlagen gegen Gladbach und Bayer Leverkusen. Die Folge: Die Bayern rutschten auf den siebten Tabellenplatz ab.

Da kommt die Champions League den Münchnern gerade recht. In der Königsklasse ist der FC Bayern noch ohne Punktverlust und will auch das letzte Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur (Champions League: FC Bayern - Tottenham Hotspur, ab 21 Uhr im LIVETICKER) gewinnen.

Können sich die Bayern gegen die Spurs das nötige Selbstvertrauen zurückholen?

+++ Müller über Lewandowski +++

"Wenn man die letzten beiden Spiele nimmt, lässt sich das mit Sicherheit feststellen. Er hat nicht getroffen und wir haben nicht gewonnen. Es ist niemand anderes in die Bresche gesprungen. Aber in Düsseldorf haben wir vier Tore geschossen und gewonnen, ohne dass Lewandowski getroffen hat. Wir anderen Offensivspieler müssen mehr in die Bresche springen. Vielleicht muss der eine oder andere, und auch ich selbst, das Spiel verändern und mehr in Richtung Torschützen-Spiel gehen. Wir haben grundsätzlich sehr gute Abschlussspieler. Gerade in den letzten beiden Spielen haben wir es aber nicht geschafft, deswegen muss ich mich zu Recht dieser Frage stellen. Wir werden auch wieder andere Momente erleben, in denen die Frage hinfällig ist", sagt Müller auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Müller über Martínez +++

"Diese Aktion hat uns nicht unbedingt geholfen, das weiß er auch. Aber wir suchen uns in der Mannschaft kein Opfer, auf das wir draufhauen. Es geht ganz normal weiter. Das wird ihn nicht aus der Bahn werfen. Es macht nicht nur der Defensivspieler Fehler. Bei 40 Schüssen und nur zwei Toren sind auch die Offensivspieler betroffen. Wir versuchen uns gegenseitig zu pushen, das betrifft auch Javi."

+++ Müller über die aktuelle Formdelle +++

"Wir stehen kurz davor, die Chance zu haben als erste deutsche Mannschaft mit sechs Siegen die Gruppenphase abzuschließen. Da ist nur schwer eine Delle zu erkennen. Aber wenn man es auf die Bundesligasaison bezieht, haben wir viel zu wenig Punkte. Das ist Fakt. Wir haben schon vier Spiele verloren, das hatten wir teilweise auf die gesamte Saison nicht. Vor dem Leverkusen-Spiel hatten wir ein Torverhältnis von 16:0. Wir sollten alles dransetzen, das weiterzumachen, was uns in den Spielen stark gemacht. Nur weil das Ergebnis nicht gut war, sollten wir unsere Stärken nicht über Bord werfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wenn wir die folgenden Spiele gewinnen, können wir erhobenen Hauptes in die Winterpause und die Vorbereitung gehen. Die Gegner wissen zwar, dass uns die sechs Punkte fehlen, aber sie wissen auch, dass wir kommen! Falls wir das so umsetzen, wie ich mir das wünsche, weiß die Bundesliga, dass mit uns zu rechnen ist", sagt Müller auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Müller über Ladehemmung +++

"Man muss eine Mischung finden aus Analyse und Abstimmung in der Offensive. Es geht darum, die richtigen Dinge zu machen. Wir haben nicht nur Chancen nicht genutzt, sondern hatten auch Situationen, in denen der allerletzte Pass zehn Zentimeter in den Rücken gespielt wurde. Es geht darum, zu analysieren und richtig zu fokussieren. Es geht darum, in der nächsten Chancen anzugreifen. Es ist wichtig, sich nicht runterziehen zu lassen. Es reicht nicht zu sagen: Das wird schon. Sondern man muss auch kritisch mit sich selbst sein. Wir lassen uns deswegen nicht unterkriegen. Ich weiß nicht, ob ich mit Bayern schon zwei Mal in Folge verloren habe und danach für unsere Spielweise gelobt wurde. Ich habe mich geschmeichelt gefühlt. Das zeigt, dass wir mit unserer Art und Weise auf dem richtigen Weg sind. Aber am Ende geht es darum, dass die drei Punkte dastehen."

+++ Müller macht den Anfang +++

"Wir haben zwei Ziele für morgen, eigentlich nur eins: Das Spiel gewinnen. Wir haben zwei Gründe, das Spiel zu gewinnen: Ein Mal die Souveränität zu unterstreichen, das sechste Spiel auch noch zu gewinnen. Und dass wir wieder ein Gefühl dafür bekommen und uns wieder belohnen. Damit wir das Selbstvertrauen mit in die Liga nehmen."

+++ Chance für die Bayern-Youngster? +++

Spurs-Coach José Mourinho hat bereits angekündigt, angesichts der bereits feststehenden Platzierungen in der Gruppe, dem Nachwuchs eine Chance zu geben.

Auch die Bayern könnten rotieren. Im Abschlusstraining am Dienstagvormittag an der Säbener Straße mischten etwa Lars Lukas Mai (19), Sarpreet Singh (20), Joshua Zirkzee (19) und Oliver Batista Meier (18) mit.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zur PK des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur. Die Pressevertreter sind bereits auf ihren Plätzen, in wenigen Augenblicken geht es los.