Die Winterpause in der Champions League ist vorbei, die besten Klubs Europas spielen ab Dienstag ihren Champion aus.

Mit dem Beginn des Achtelfinals steigen auch einige neue Stars bei ihren Klubs ein, die im Winter zur Verstärkung des Kaders geholt wurden.

Anders als in der Vergangenheit dürfen die Klubs seit 2019 auch drei Spieler für die Champions League nachnominieren. Dabei ist es unerheblich, ob die Profis in dieser Saison bereits für einen anderen Klub in der Königsklasse gespielt haben.

