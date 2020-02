Es geht in die entscheidenden Wochen für den FC Bayern!

Nicht nur die Zukunft von Trainer Hansi Flick, auch die einiger Spieler hängt von dem Duell im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea ab.

Am Dienstagabend ist der deutsche Rekordmeister an der Stamford Bridge zu Gast (Champions League: FC Chelsea - FC Bayern, Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) - und kann wieder mit den in der Liga gesperrten Jérôme Boateng und Benjamin Pavard planen.

Ob das hilft, die beim knappen 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn doch arg wacklige Abwehr zu stabilisieren?

SPORT1 und Tipico Sportwetten wagen einen Blick nach vorne - mit ein paar heißen Tipps für den Champions-League-Kracher. Neukunden erwartet dabei sogar ein Bonus. (Stand der Quoten: 24. Februar, 16 Uhr)

Der FC Bayern hat beste Erinnerungen an London.

Ein 5:1 2017 beim FC Arsenal, das historische 7:2 bei Tottenham Hotspur im vergangenen Herbst, die Münchner haben in der englischen Hauptstadt zuletzt deutliche Ausrufezeichen gesetzt.

Serge Gnabry, dem gegen die Spurs ein Fünferpack gelang, zeigt sich rechtzeitig zum nächsten Kräftemessen in London wieder in Topform. Fünf Scorerpunkte in den letzten zwei Partien sprechen eine deutliche Sprache.

Schlägt er auch dieses Mal zu, erhöht sich die Chance auf einen bayrischen Sieg.

Wer von einem FCB-Erfolg überzeugt ist, darf sich über eine Quote von 1,8 freuen. Da Chelsea als Außenseiter in die Partie geht, sind Wetten auf ein Unentschieden (Quote: 3,8) oder einen Sieg der Gastgeber (Quote: 4,2) allerdings noch deutlich lukrativer. Hier wetten!

Tipico verdoppelt Ihre erste Einzahlung - jetzt bis zu 100 Euro Bonus sichern! | ANZEIGE

Dieser Mann ist ein absolutes Phänomen. Im Alter von 31 Jahren befindet sich Robert Lewandowski in der Form seines Lebens.

Auch in der Königsklasse ist der Pole nicht zu stoppen. In jedem der ersten fünf Gruppenspiele hat der Torjäger getroffen, erzielte dabei zehn Treffer. Beim Rückspiel gegen Tottenham wurde er geschont.

Gemeinsam mit Erling Haaland vom BVB führt er die Torschützenliste der Champions League mit großem Vorsprung an.

Da scheint es also wenig vermessen, dass er auch den Blues wehtun wird. Die Quote für einen Tipp auf mindestens ein Tor in jeder Halbzeit von Lewandowski (er muss von Anfang an spielen), liegt bei 6,0. Hier wetten!

in den letzten fünf Spielen spielten die Bayern nur einmal zu Null. Nicht unwahrscheinlich also, dass beide Teams ein Tor erzielen. Die Quote dafür liegt bei 1,5. Hier wetten!

Wer darauf setzt, dass die Bayern zum dritten Mal den Henkelpott nach München holen, würde bei einem Einsatz von 10 Euro 65 Euro gewinnen - sofern die Flick-Elf tatsächlich die Königsklasse gewinnen.

Größter Favorit auf den Titel ist aktuell Manchester City (Quote von 5,0)

Wer den Nervenkitzel auf die Spitze treiben will, kann auf eine Wiederholung von 2012 setzen - dem Gewinn des Triples durch den FC Bayern.

Lohnen würde sich der Gewinn aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League nicht nur für die Münchner - sondern vor allem auch für Sie! Bei zehn Euro Einsatz winken satte 150 Euro!

Bei den klassischen Ergebniswetten tut sich derweil die Möglichkeit hervor, auf ein 2:2 zu tippen. Angesichts der Torgefahr und der nicht immer sattelfesten Abwehr beider Teams durchaus möglich - und die Quote von 12,0 lohnt sich enorm. Hier wetten!

Und Tipico Sportwetten bietet sogar eine noch bessere Quote: Sollte Bayern mit 3:2 gewinnen, gäbe es das 20-fache des Einsatzes. Hier wetten!