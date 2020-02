Diesen Seitenhieb konnte sich Jérome Bôateng wohl einfach nicht verkneifen.

Nach dem klaren Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea postete der Bayern-Verteidiger ein Bild von sich auf Instagram, auf dem er ein Schild mit der Aufschrift "London ist immer eine Reise wert" in die Luft hält.

Damit spielte der ehemalige Nationalspieler ganz offensichtlich auf die gute Bilanz seines Klubs in der englischen Hauptstadt an. Vor dem 3:0 an der Stamford Bridge hatten die Münchner in der Gruppenphase bereits auswärts bei den Tottenham Hotspur mit 7:2 gewonnen.

Und auch bei Gastspielen beim FC Arsenal fuhr der FC Bayern in den vergangenen Jahren in großer Regelmäßigkeit Siege ein. Seit Bôateng 2011 zum FC Bayern wechselte, feierte der Rekordmeister in London insgesamt fünf Siege bei nur einer Niederlage.