Die Stürmersituation bei Europas Topklubs zum Durchklicken:

Die Verletzung von Robert Lewandowski sorgt beim FC Bayern für große Sorgenfalten. Der polnische Stürmer ist als herausragender Torjäger eminent wichtig für die Münchner und einer der wenigen Unverzichtbaren in der Startelf.

Der 31-Jährige absolvierte jedes einzelne Pflichtspiel in dieser Saison und kam in 2.873 von 2.970 möglichen Minuten zum Einsatz. Einen Eins-zu-eins-Ersatz hat der FCB nicht im Kader, bis zu Lewandowskis Genesung muss Bayern also improvisieren.

SPORT1 hat sich bei den anderen Topklubs Europas umgeschaut und analysiert, wie diese den möglichen Verlust ihres Starstürmers kompensieren würden.