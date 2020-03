RB Leipzig hat am Dienstag die Chance, Historisches zu schaffen.

Setzt sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Tottenham Hotspur durch, würde der Klub erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Viertelfinale der Champions League stehen. Und die Ausgangslage ist gut: Leipzig geht mit einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel vor heimischer Kulisse. (Champions League: RB Leipzig - Tottenham Hotspur, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Die Beteiligten hatten sich mit der Stadt Leipzig geeinigt, kein Geisterspiel auszutragen - trotz des Coronavirus und trotz der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Die heiße Partie in Leipzig wird am Dienstag, 10. März, live ab 20.30 Uhr über das Match von RB Leipzig sprechen.

Auch über den Auftritt von Atalanta Bergamo beim FC Valencia wird informiert (Hinspiel 4:1).

Co-Moderatorin Valentina Maceri bindet sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen mit in die Sendung ein.

