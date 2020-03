Nach dem BVB könnte es jetzt offenbar auch den FC Bayern erwischen.

Auch dem deutschen Rekordmeister droht aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ein Geisterspiel – und zwar bereits nächste Woche in der Champions League gegen den FC Chelsea. Auch eine Absage des Spiels wäre nicht ausgeschlossen.

Land Bayern will Spahn-Empfehlungen umsetzen

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Wie die Augsburger Allgemeine berichtet, hat sich der bayerische Koalitionsausschuss am Montagabend darauf geeinigt, die Empfehlungen von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn umzusetzen. Das bedeutet: Alle Veranstaltungen ab einer Größe von tausend Teilnehmern sollen von den Behörden untersagt werden.

"Die Verordnung soll zunächst bis Karfreitag gelten", erklärte der Freie-Wähler-Politiker Fabian Mehring gegenüber der Augsburger Allgemeinen. "Dann muss eine Neubewertung der Lage unter den dann gegebenen Umständen vorgenommen werden."

Auch der BVB muss sein Achtelfinalrückspiel in der Champions-League bei Paris Saint-Germain am Mittwoch ohne Zuschauer austragen (ab 21 Uhr im LIVETICKER). "In Anwendung der vom Gesundheitsministerium am Sonntag beschlossenen Maßnahmen wurde entschieden, das Spiel hinter verschlossenen Toren auszutragen", begründete die Pariser Polizei ihren Entschluss. Der BVB wird seine Fans die Kosten für die Tickets zurückerstatten.