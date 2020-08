Am Freitagabend steigt das vorletzte Viertelfinale dieser Champions-League-Saison - und das hat es in sich. Für den formstarken Rekordmeister FC Bayern München geht es gegen den FC Barcelona (Champions League Viertelfinale: FC Barcelona - FC Bayern München, Fr. ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Und dessen Stürmer Antoine Griezmann macht im Vorfeld der Partie klar, dass er nicht nur für ein paar Tage in die portugiesische Hauptstadt gereist ist. Das Ziel ist das Finale, und dafür hat der 29-Jährige genug Unterhaltung mitgebracht.

"Ich habe den Koffer bis zum 23. gepackt, sogar meine Playstation habe ich dabei", zeigt Griezmann sich angriffslustig auf der Klubwebseite des FC Barcelona vor dem Top-Spiel gegen die Bayern.

Nachdem die Katalanen im Achtelfinal-Rückspiel mit einem 3:1 gegen den SSC Neapel das Weiterkommen gesichert haben, sieht Griezmann die Mannschaft auf dem richtigen Weg.

"Wir freuen uns auf das Spiel, wir haben taktisch gute Arbeit geleistet und wir sind bereit für das Spiel", erklärt der Franzose.

Nicht nur Lewandowski ist gefährlich

Bei allem Selbstvertrauen kommt Griezmann trotzdem nicht drum herum, vor der starken Offensive der Münchener zu warnen: "Bayern besteht nicht nur aus Lewandowski. Die Flügelspieler kommen oft mit nach vorne, Müller und Gnabry sind auch sehr stark. Lewandowski schießt sehr viele Tore, aber die Gefahr kommt von überall."

Will der Weltmeister aber auch noch in der nächsten Woche und bis zum Finale am 23. August in Lissabon auf dem Platz und an der Konsole für Wirbel sorgen, müssen die Katalanen diese Offensive außer Gefecht setzen.

Was in der aktuellen Verfassung der Bayern aber selbst für den FC Barcelona eine schwierige Aufgabe wird.