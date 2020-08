Endlich ist es soweit. Am Mittwochabend startet das lang ersehnte Champions-League-Turnier in Lissabon, gleich im ersten Spiel erwartet die Zuschauer ein ungleiches Duell. Der Underdog von Atalanta Bergamo bekommt es mit dem Starensemble von Paris Saint-Germain zu tun - und die stehen mächtig unter Druck. (Champions League Viertelfinale: Atalanta Bergamo - Paris Saint Germain, Mi. ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Nachdem die Mannen um Cheftrainer Thomas Tuchel nahezu mühelos mit 17 Toren, fünf Siegen und einem Unentschieden durch die Gruppenphase marschiert sind, konnten sie auch mit einer konzentrierten Leistung gegen Borussia Dortmund kurz vor dem Lockdown das Achtelfinale für sich entscheiden.

Doch wie ging es dann weiter?

Bis auf zwei Endspiele im Ligapokal und im französischen Pokal hat der Hauptstadt-Klub nun seit gut fünf Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert. Ganz anders sieht es da bei Viertelfinalgegner Atalanta Bergamo aus.

Atalanta - PSG: Offensiv-Power aus Norditalien

Das Überraschungsteam der letzten Jahre beendete erst am 1. August seine Saison und ballerte sich mit 98 Toren auf den dritten Tabellenplatz der Serie A. In den europäischen Top-Ligen haben nur Manchester City und Bayern München mehr Tore geschossen.

Die Italiener können scheinbar unbekümmert aufspielen. Nach dem knappen Weiterkommen in der Gruppenphase überzeugte die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini im Achtelfinale gegen den FC Valencia und will im kommenden Spiel für die von der Corona-Pandemie stark betroffene Heimat-Region aufspielen.

"Das ist eine große Ehre für eine kleine Stadt wie Bergamo", sagte der Coach der Sportzeitschrift L'Équipe: "Wir wollen den Leuten ein Lachen schenken nach dieser vielen Trauer."

Atalanta - PSG: Tuchel wie immer unter Druck

Ganz so leicht kann sein Gegenüber aber nicht in die Partie gehen. Thomas Tuchel, der beinahe dauerhaft in der Gefahr ist, seinen Job zu verlieren, steht gehörig unter Druck - nur der Titel in der Champions League zählt.

Nach Berichten der L’Equipe und Le Parisien ist eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses im Falle einer Niederlage wohl sehr unwahrscheinlich. Offenbar steht bereits Ex-Juve-Trainer Massimiliano Allegri in den Startlöchern.

Tuchel, der solche Störgeräusche von außen aber mittlerweile gewöhnt ist, lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und bleibt auch vor dem Viertelfinal-Kracher gelassen.

"Wir sind ein sehr starkes Team", sagte er vor dem Beginn der Endrunde unter Corona-Bedingungen. Seine Mannschaft habe diese Saison schon einige "Titel gewonnen" und er sei "sehr glücklich, der Trainer von Paris St. Germain zu sein. Es ist ein Geschenk für mich."

Atalanta - PSG: Mbappé vor Blitz-Comeback

Und während Tuchel Star-Stürmer Mbappé, der sich im Pokalfinale am 24. Juni am Knöchel verletzt hatte, nicht von Beginn an einsetzen kann, scheint Neymar seine Führungsrolle bei den Parisern endlich eingenommen zu haben.

"Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben", sagte der 222-Millionen-Mann voller Selbstbewusstsein: "Ich glaube, ich habe meine beste Zeit seit meiner Ankunft in Paris." Einen Neymar in Top-Form wird es aber auch brauchen, da Cheftrainer Tuchel in der Offensive durchaus einige Abstriche machen muss.

Während er selber noch auf Krücken unterwegs ist, da er sich zuletzt beim Fitness-Training den fünften Mittelfußknochen und den linken Knöchel verstaucht hatte, fehlen den Parisern Marco Verratti (verletzt), Angel Di Maria (gesperrt) und Routinier Edinson Cavani, der seinen am 30. Juni ausgelaufenen Vertrag nicht verlängerte. Auch Thomas Meunier ist nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund nicht mehr im PSG-Kader.

Am Dienstag meinte Tuchel zumindest, dass Mbappé wohl bereit sei, nach seiner Knöchelverletzung im französischen Pokalfinale im Laufe des Spiels von der Bank zu kommen.

Die Norditaliener müssen ebenfalls auf eine Offensiv-Kraft verzichten. Topstürmer Josip Ilicic, der im Achtelfinal-Rückspiel kurz vor dem Corona-Lockdown noch alle vier Tore beim 4:3-Sieg geschossen hatte, fehlt aus persönlichen Gründen. Ihn soll die Corona-Pandemie psychisch stark getroffen haben. Mit dabei ist dagegen der formstarke Deutsche Robin Gosens.

Die voraussichtlichen Aufstellungen Atalanta - PSG:

Bergamo: Sportiello - Palomino, Toloi, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Gomez, Malinovskyi - Zapata. - Trainer: Gasperini

Paris: Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar. - Trainer: Tuchel

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

