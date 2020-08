Da schiebt aber einer gewaltig Frust:

Bernardo Silva hat nach dem unerwarteten Aus mit Manchester City in der Champions League auf den Spott der Anhänger des FC Liverpool höchst gereizt reagiert.

In Richtung der Reds-Fans, die das Ausscheiden Citys am Samstag im Halbfinale gegen Olympique Lyon (1:3) gefeiert hatten, ätzte Silva via Twitter: "An all die Liverpool-Fans, die nicht Besseres zu tun haben, als sich auf dem Account eines Man-City-Spielers rumzutreiben: Ihr tut mir leid."

Darüberhinaus nannte der Portugiese das Verhalten der Liverpool-Fans "erbärmlich".

Silva, der gegen Lyon bei City nicht zum Einsatz gekommen war, wetterte weiter: "Feiert Eure Titel, sucht Euch einen Partner, trinkt mit einem Freund ein Bier, lest ein Buch! Es gibt so viele Möglichkeiten."