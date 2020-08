Der Slowene Damir Skomina wird das Champions-League-Viertelfinale des FC Bayern gegen den FC Barcelona (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr., ab 21 Uhr im LIVETICKER) leiten.

Das bestätigte die UEFA am Mittwoch. Die Katalanen haben von fünf Begegnungen unter der Leitung Skominas vier gewonnen und eine verloren.

Der Viertelfinal-Kracher des FC Bayern gegen Barca in der Live-Analyse am Freitag ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 – erstmals aus dem Fußballmuseum in Dortmund

Anzeige

Diese eine Partie war die heftige 0:3-Heimniederlage gegen die Münchner in der Saison 2012/13, an deren Ende der FC Bayern den Henkelpott in Empfang nahm.

Die Münchner wurden bislang zweimal von Skomina gepfiffen, der 2017 das Europa-League-Finale und im Vorjahr das Endspiel der Champions League leiten durfte.

Beide Partien entschied der deutsche Rekordmeister für sich.