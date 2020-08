Mit dem Hammerduell gegen den FC Barcelona beginnt für den FC Bayern das Finalturnier der Champions League.

Drei Siege benötigen die Münchner noch, um sich nach dem Double auch das Triple unter den Nagel zu reißen. Zunächst steht am Freitag jedoch das Viertelfinale an - und der Gegner könnte kaum größer sein. (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern am Fr., ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Im Viertelfinal-Rückspiel am vergangenen Samstag konnten beide Teams überzeugen. Der FC Bayern hatte mit dem FC Chelsea keine Probleme und gewann nach dem 3:0 im Hinspiel auch das zweite Duell mit 4:1. Barcelona zeigte dem SSC Neapel in der ersten Halbzeit schnell die Grenzen auf und gewann mit 3:1 (Hinspiel: 1:1).

Nun wartet das direkte Duell - und damit vielleicht auch die Antwort auf die Frage, wer der beste Spieler der Saison 2019/20 war: Robert Lewandowski oder Lionel Messi?

SPORT1 und Tipico Sportwetten blicken auf das heiße Viertelfinale und wagen den Blick in die Zukunft: Knackt Lewandowski sogar den Tor-Rekord? In der Champions League warten ein paar heiße Tipps. Neukunden erwartet dabei sogar ein Bonus! (Stand der Quoten: 13. August, 13 Uhr)

In der Bundesliga ist die Ausgangslage klar: Der FC Bayern geht immer als Favorit in die Partie, egal ob der Gegner FSV Mainz oder Borussia Dortmund heißt. Das ist auch meist in der Champions League der Fall, und auch die Partie gegen Barca bildet da keine Ausnahme: Zu dominant präsentierte sich der deutsche Rekordmeister in der Rückrunde, zu wechselhaft der spanische Gegner.

Allerdings ist die Ausgangslage diesmal anders: Nur ein Spiel entscheidet über den Einzug ins Halbfinale - und auf der Gegenseite steht mit Messi, Marc-André ter Stegen und Co. ebenfalls die geballte Weltklasse.

Tipico Sportwetten belohnt einen Tipp auf die Münchner deshalb mit der Mega-Quote von 1,95 - so hoch war eine Wette auf einen Bayern-Sieg in der vergangenen Bundesliga-Saison nie! Zuletzt gab es eine höhere Quote beim CL-Auswärtsspiel in Tottenham im Oktober 2019, damals lieferte Bayern beim 7:2-Sieg ordentlich ab.

Glauben Tipper an einen Sieg der Katalanen, gibt es sogar die Quote 3,50 - wann kommt das schon mal bei einer Wette auf den FC Barcelona vor? Ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit bringt die Quote 3,90. Hier wetten!

Auf der einen Seite Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Thomas Müller - auf der anderer Lionel Messi, Luis Suárez und Antoine Griezmann.

Die Offensivstars der beiden Teams können Spiele allein entscheiden und stehen in dieser Saison für jede Menge Tore. Insgesamt 44 Mal haben die beiden Teams in dieser Königsklassen-Saison geknipst, Bayern ist im direkten Vergleich mit 31:13 klar vorne.

In den letzten fünf Duellen beider Teams fielen nur einmal weniger als 2,5 Tore © Tipico

Eine Über-Tore-Wette bietet sich bei diesem Duell also an. Fallen mehr als 2,5 Tore, wird dieser Tipp mit einer Quote von 1,50 belohnt. Zwei oder weniger Tore geben das 2,55-fache des Einsatzes zurück.

Die Quote steigt dabei mit jedem Tor weiter an: Mehr als 3,5 Tore geben die Quote 2,20, mehr als 4,5 Tore bereits 3,60.

Übrigens: Seit dem Restart der Champions League sind in jedem der bisherigen fünf Spiele mehr als 2,5 Tore gefallen (Stand: 13. August), eine Wette auf Über-Tore bietet sich also an. Hier wetten!

Es ist das Duell, auf das die Fans schauen: Lionel Messi gegen Robert Lewandowski, beide vom Beruf Torjäger vom Dienst.

Auch mit Blick auf die vielleicht doch stattfindende Vergabe des Ballon d'Or werden die beiden Offensivstars zusätzlich motiviert sein, ihr Team mit Toren Richtung Henkelpott-Trophäe zu ballern.

Tipico Sportwetten bietet deshalb auch ein spezielles Torschützen-Duell an: Hier können Sie wetten, ob Lewandowski oder Messi am Freitag mehr Tore schießen.

Lewandowski ist hier im Vorteil, dennoch lohnt sich ein Tipp auf den Polen bei einer Quote von 2,50 richtig. Auf einen Messi-Tipp bekommen Sie sogar das 3,80-fache Ihres Einsatzes heraus. Ein Unentschieden nach 90 Minuten gibt die Quote 2,40, Tore in Verlängerung und Elfmeterschießen zählen nicht mit hinein.

Auch bei diesem Spezial-Tipp gibt es die Über-/Unter-Tore-Wette, bei denen jedoch die Tore beider Starstürmer zusammengerechnet werden. Kommen dabei mehr als 1,5 Tore heraus, gibt es die Quote 2,40. Ein oder gar kein Tor der beiden Superstars würde das 1,50-fache des Einsatzes zurückgeben. Hier wetten!

13 Tore in sieben Spielen - die Champions-League-Bilanz für Bayerns polnischen Torjäger ist in dieser Saison einzigartig.

Macht Lewandowski so weiter, ist auch der Tor-Rekord der Königsklasse möglich. 17 Mal traf Cristiano Ronaldo in der Spielzeit 2013/14 für Real Madrid, dies gelang keinem anderen Spieler bislang.

Dem Bayern-Stürmer fehlen also noch fünf Tore, um sich zum alleinigen Rekordtorjäger zu krönen - bei noch drei möglichen Spielen und seiner Bilanz in dieser Saison keine unmögliche Aufgabe.

Glauben Tipper, dass Lewandowski dieses Kunststück gelingt, belohnt Tipico Sportwetten das mit einer Wahnsinns-Quote von 13,0 (mehr als 17,5 Tore) - da lohnt sich die Wette richtig! Hier wetten!

Die Saison-Wette auf den Sieger der Champions League ist natürlich nach wie vor verfügbar.

Anders als vor der Partie gegen Chelsea ist der FCB nicht mehr allein auf dem zweiten Platz zu finden - diesmal allerdings mit einer geringeren Quote (4,00) als vor einer Woche (4,20).

Topfavorit ist für die Wett-Experten von Tipico Sportwetten nach wie vor Manchester City (Quote 3,10), das im Viertelfinale Olympique Lyon empfängt. Auf Platz zwei gleichauf mit dem Deutschen Meister ist nun Paris Saint-Germain, das bereits knapp das Viertelfinale erreicht hat (Quote 4,00).

Die wahrscheinlichste Finalpaarung ist deshalb auch ManCity - PSG, das Duell der beiden Scheich-Klubs wäre mit einer Quote von 3,40 ein attraktiver Tipp. Es folgt das Duell Bayern - Paris mit einer Quote von 4,00. Hier wetten!

Ebenfalls weiterhin verfügbar ist die Wette auf den Zeitpunkt des FCB-Ausscheidens - falls es nicht zum Titel reicht.

Hier ist das Aus im Viertelfinale (Quote 2,50) etwas wahrscheinlicher als im Halbfinale (2,60), in dem der Sieger aus ManCity - Lyon wartet.

Erreicht Bayern das Finale, kassieren Sie richtig ab: Der Sieg im Endspiel gibt das 4-fache des Einsatzes zurück, eine Final-Niederlage sogar das 6,5-fache. Hier wetten!