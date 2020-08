Für den FC Barcelona geht eine durchweg unbefriedigende Saison langsam zu Ende. Ob sie zumindest noch ein paar Tage weiter geht, entscheidet sich heute Abend im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den SSC Neapel. (Champions League: FC Barcelona - SSC Neapel heute ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem 1:1 im Hinspiel Ende Februar ist im leeren Camp Nou alles offen. Denn dass das heimische Stadion für Barca nicht die gewohnte uneinnehmbare Festung ist, hat die Endphase der spanischen Meisterschaft gezeigt, als die Blaugrana Real Madrid den Titel überlassen musste.

Allerdings hat sich Napoli auswärts zuletzt ebenso wenig mit Ruhm bekleckert. Aus den letzten drei Partien auf fremdem Platz holte die Mannschaft von Trainer Gennaro Gattuso in der Serie A nur einen Punkt.

Doch so oder so liegt der größte Druck bei den Katalanen. Eine Saison ohne Titel wäre für die erfolgsverwöhnten Spanier eine Katastrophe - insbesondere für Trainer Quique Setién, der massiv in der Kritik steht.

Barca mit Personalsorgen

Zum Verpassen des Titels in La Liga kam bei Barca nicht nur das vorzeitige Aus in der Copa del Rey, sondern auch ein Skandal nach dem nächsten in der Führungsriege des Vereins. Der erste Triumph in der Königsklasse seit 2015 wäre besonders wertvoll.

Doch Setién hat vor dem Rückspiel gegen Neapel mit Personalsorgen zu kämpfen. Sergio Busquets und Arturo Vidal fehlen gesperrt, Ousmane Dembélé und Samuel Umtiti fallen verletzungsbedingt aus. Auch Antoine Griezmanns Einsatz steht auf der Kippe.

Beim Gegner kann nur Konstantinos Manolas nicht mitwirken.

So können Sie FC Barcelona - SSC Neapel in der Champions League LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1