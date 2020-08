Trainer Hansi Flick verändert im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) seine Startelf auf einer Position im Vergleich zu den bisherigen beiden Partien des FC Bayern beim Finalturnier.

Innenverteidiger Jérôme Boateng, der im Halbfinale gegen Olympique Lyon (3:0) angeschlagen ausgewechselt werden musste, steht in Lissabon von Beginn an auf dem Rasen, genau wie Kingsley Coman. In den letzten Partien hatte noch Ivan Perisic den Vorzug erhalten.

Im Abschlusstraining hatte es noch so ausgesehen, dass Flick keine Veränderungen plante. Auch Perisic hatte in der Einheit noch in der ersten Elf gespielt.

Es war darüber spekuliert worden, ob Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld vorrückt und der wiedergenesene Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger zurückkehrt. Dann hätte Thiago auf der Bank Platz nehmen müssen. Flick entschied sich im Mittelfeld aber für das bewährte Personal.

Die Aufstellung der Bayern im Überblick: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman- Lewandowski

Auch PSG-Coach Thomas Tuchel hat seine Startelf im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig im Halbfinale auf einer Position verändert. Im Tor setzt der deutsche Coach überraschend auf Keylor Navas, auf dem Weg zum Finale hatte noch Sergio Rico im Kasten gestanden - da Navas angeschlagen war.

PSG-Aufstellung: Navas - Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat - Marquinhos - Ander Herrera, Paredes - Di María, Mbappé, Neymar