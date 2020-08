Am Samstag steht das vierte Viertelfinale der Champions League an. Im Estádio José Alvalade, der Heimspielstätte von Sporting Lissabon, trifft Manchester City heute auf Olympique Lyon (Champions League, Viertelfinale: Manchester City - Olympique Lyon am Sa. ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die Rollen vor dem Spiel sind klar verteilt. Alles andere als ein Sieg von Manchester City wäre eine dicke Überraschung. Dass Lyon jedoch für eine Überraschung gut ist, bekamen zuletzt Juventus Turin und CL-Experte Cristiano Ronaldo zu spüren.

Für Coach Pep Guardiola und seine Mannschaft steht in der Partie gegen Lyon die gesamte Saison auf dem Spiel. Nach der verpassten Meisterschaft und dem Ausscheiden im FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Arsenal bleibt den "Skyblues" nur noch der Gewinn der Champions League, um die Saison nicht ohne einen nennenswerten Titel zu beenden.

Auf Seiten von Lyon sieht es nicht besser aus. Nach einer verkorksten Saison, die man auf Platz sieben beendete, droht man kommende Saison nicht international dabei zu sein. Um die doppelte Wichtigkeit der Champions League für Lyon weiß auch OL-Stürmer Karl Toko Ekambi. "Wenn wir die Champions League gewinnen, werden wir nächste Saison in Europa vertreten sein."

Manchester City - Olympique Lyon: "Ehrlicherweise könnten wir nicht besser sein"

City-Mittelfeldspieler Bernardo Silva geht dank dem 2:1-Sieg im Rückspiel gegen Real Madrid zuversichtlich in die Partie: "Madrid zu schlagen gibt dir eine Menge Selbstvertrauen", sagte der Europameister im Rahmen einer Trainingseinheit. Trotz längerer Pause ist der Portugiese überzeugt, dass seine Mannschaft bei 100 Prozent ist. "Jeder ist fit und super motiviert. Ehrlicherweise könnten wir nicht besser sein", sagte der 26-Jährige.

Tatsächlich wusste City im Achtelfinale gegen Real Madrid auf ganzer Linie zu überzeugen und setzte sich letztlich verdient mit zwei Siegen gegen den Rekordgewinner des Wettbewerbs durch.

Angesichts von fünf Siegen in den letzten fünf Spielen scheinen die Skyblues den zweiten CL-Halbfinaleinzug ihrer Vereinsgeschichte fest im Blick zu haben.

"Ich würde nicht sagen, dass wir der Underdog sind"

Nach dem Coup gegen Juventus Turin hat Lyon offenbar Blut geleckt. Auch gegen Manchester City rechnet sich der französische CL-Teilnehmer Chancen aufs Weiterkommen aus. Von einer klaren Rollenverteilung vor dem Spiel möchte zumindest Ekambi nichts wissen. "Ich würde nicht sagen, dass wir der Underdog sind", sagte der 27-Jährige auf einer Pressekonferenz.

Der Kameruner glaubt, dass Lyon das neue Turnierformat in die Karten spielt. "Es wird kein Rückspiel geben. Es wird nicht unbedingt das beste Team weiterkommen, sondern das Team, das es mehr möchte."

Den Unterschied könnte am Samstag jedoch ein anderer Stürmer machen. Die Rede ist von Memphis Depay. Der Niederländer zählt nicht umsonst zu einer erlesenen Zahl an Spielern, die zu jeder Zeit den Unterschied ausmachen können. Das untermauern seine sechs Tore im laufenden Wettbewerb.

Man City vs. Lyon: Agüero-Einsatz fraglich

Pep Guardiola kann am Samstag wohl aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Einsatz von Torjäger Sergio Agüero ist fraglich. Wahrscheinlich ist, dass der Brasilianer Gabriel Jesus anstelle des Argentiniers aufläuft.

Deutlich mehr Fragezeichen gibt es auf Seiten der Franzosen. Bei diesen drohen mit Jason Denayer und Maxwel Cornet zwei Stammkräfte auszufallen. Auch der Einsatz von Rechtsverteidiger Kenny Tete steht auf der Kippe.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Manchester City gegen Olympique Lyon:

Manchester: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, D Silva - Foden, Jesus, Sterling

Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet - Depay, Dembélé

So können Sie die Champions League Partie City - Lyon live verfolgen: