Der FC Bayern ist in Portugal angekommen - und hat eine klare Zielsetzung: Mission Triple.

Diese startet für den deutschen Rekordmeister im portugiesischen in Lagos, etwa 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Lissabon, wo sich die Münchner auf das Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona vorbereiten.

Im Cascade Wellness & Lifestyle Resort an der Algarve absolvieren die Bayern zunächst ein Kurztrainingslager. Am Donnerstag zieht der Bayern-Tross weiter ins Penha Longa Resort rund 30 Kilometer westlich von Lissabon.

Dort geht es am Freitag im Estádio da Luz, der Heimstätte von Benfica Lissabon, in einem einzigen K.o.-Duell gegen Lionel Messi und Co. um den Einzug ins Halbfinale. (Die Termine des Champions-League-Finalturniers)

Mittelfeldspieler Leon Goretzka wird bei der Triple-Mission eine wichtige Rolle haben. Der 25-Jährige steht in Lagos den Journalisten Rede und Antwort und gibt Aufschluss darüber, wie die Bayern den Henkelpott erringen wollen.

