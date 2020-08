Der FC Bayern München muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea am Samstag (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea, Sa. ab 21 Uhr im Liveticker) auf Kingsley Coman verzichten.

"Er steht nicht zur Verfügung", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. Coman laboriert an muskulären Problemen. In den vergangenen Tagen konnte der Flügelspieler lediglich Lauftraining absolvieren.

Als "Optionen", sagte Flick, stünden der Kroate Ivan Perisic und der Brasilianer Philippe Coutinho zur Verfügung. Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (Bänderverletzung im linken Fuß) wird von Joshua Kimmich vertreten.