Der Supercup in Budapest wurde immer mehr zum Politikum. Die UEFA diskutierte angesichts der Sorgen vor einem "Fußball-Ischgl" ein Geisterspiel - und blieb doch beim "Pilotprojekt" zur Zuschauerrückkehr.

Zuvor hatte es intensive Gespräche zwischen allen Beteiligten gegeben, neben einem Geisterspiel stand auch eine komplette Absage der umstrittenen Begegnung im Raum.

Doch am Ende hatten die Zweifler keine Chance gegen die Lobbyisten um den mächtigen ungarischen Verbandschef und UEFA-Vize Sandor Csanyi. Der Supercup, behaupten die Befürworter um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, werde "so sicher sein wie kein Spiel zuvor."

Der Supercup im ungarischen Corona-Hotspot zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla am Donnerstag (Supercup: FC Bayern – FC Sevilla ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) wird also stattfinden - und zwar mit knapp 20000 Zuschauern, so die Europäische Fußball-Union.

Supercup 2020: Söder befürchtet "Fußball-Ischgl"

Markus Söder steht an der Spitze derjenigen Kritiker, die darüber nur den Kopf schütteln. Der bayerische Ministerpräsident hatte das Spiel mit seiner Aussage über ein mögliches "Fußball-Ischgl" zum Politikum gemacht. Die große Sorge des CSU-Chefs: Ein Superspreading Event an der Donau wie im Frühjahr im österreichischen Apres-Ski-Mekka mit Hunderten oder Tausenden Infizierten in ganz Europa.

Die UEFA beteuert dagegen, es würden alle nur erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen unternommen. Doch daran zweifeln inzwischen auch viele Fans, die die Freigabe von bis zu 20.000 Plätzen (30 Prozent) zunächst begrüßt hatten. Nur noch 1300 Bayern-Fans wollen nach Budapest, Tendenz fallend. 2100 hatten sich um eines der zuletzt 4500 zur Verfügung stehenden Tickets bemüht. Aus Sevilla sollen nur 500 Anhänger anreisen.

Supercup in Budapest vor 20.000 Zuschauern

In Puskas Arena kämpfen somit der Champions-League-Sieger aus München und der Rekord-Europa-League-Gewinner um den Supercup 2020.

Für die Bayern wäre es nach der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und dem Triumph in der Königsklasse der vierte Titel im Jahr 2020. Das Quadruple winkt den erfolgsverwöhnten Münchnern. Es wäre der zweite Supercup-Triumpf des FCB nach 2013.

