Der FC Barcelona muss im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin am Mittwoch auf Philippe Coutinho verzichten.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, zog sich der Brasilianer bei der Niederlage im Clasico gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid (1:3) am Samstag eine Verletzung am linken Oberschenkel zu.

Coutinho hatte in der vergangenen Saison mit Bayern München das Triple gewonnen.