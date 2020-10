In der vergangenen Spielzeit war für Borussia Mönchengladbach in der Europa League bereits nach der Gruppenphase Schluss. Das Ausscheiden in der Gruppe J gegen Istanbul Basaksehir und AS Rom war durchaus eine Enttäuschung.

Daher will man es in dieser Saison in der Champions League besser machen und direkt mit einem Start in die internationale Spielzeit starten. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League)

Allerdings steht mit dem Auswärtsspiel bei Inter Mailand (Champions League, 1. Spieltag: Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) eine hohe Hürde auf dem Programm. "Wer sich in der letzten Zeit mit Inter Mailand beschäftigt hat, der weiß, dass es derzeit zu den Top-Klubs in Europa gehört", weiß Gladbach-Coach Marco Rose um die Schwere der Aufgabe.

Zumal die personelle Decke bei den Fohlen etwas dünn ist. Valentino Lazaro hat zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainiert, aber ein Einsatz kommt noch zu früh. Auch bei Denis Zakaria und László Bénes dauert es noch, bis sie wieder im Kader stehen.

Inter Mailand - Borussia M'gladbach: Rose fordert mutige Gladbacher

Immerhin hat sich Lazaro, der 2019 von Hertha BSC nach Mailand wechselte und nun an die Fohlen ausgeliehen ist, in der Vorbereitung mit seiner Kenntnis über Inter einbringen können. "Das, was wir als Trainerteam erkannt haben, hat er uns teilweise bestätigen können. Tino hat von Inter geschwärmt, von der Mannschaft und dem ganzen Verein", beschreibt Rose diesen Input.

Bei den Italienern gab es am Tag des Spiels Corona-Alarm. Achraf Hakimi wurde positiv getestet und fällt daher aus

Unabhängig vom Gegner steht für die Gladbacher aber das Abenteuer Champions League im Vordergrund. "Wir freuen uns sehr auf die Champions League", offenbarte Rose, forderte aber auch vollen Einsatz von seinem Team: "Wir wollen mutig sein. Wir müssen frech, auch unangenehm sein und Konstanz auf den Platz bringen. Wenn man das schafft, hat man auch eine Chance."

Die klassische Champions-League-Stimmung wird aber wahrscheinlich nicht aufkommen. Wegen Corona sind nur 1.000 Zuschauer im Stadion zugelassen.

Inter - Gladbach: Die vermutlichen Aufstellungen

Inter Mailand: Handanovic – Bastoni, de Vrij, Kolarov – D'Ambrosio, Brozovic, Vidal, Barella, Perisic – Lukaku, Martinez

Borussia Mönchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram – Embolo

So können Sie Inter Mailand - Borussia Mönchengladbach live verfolgen:

TV: Sky & SPORT1 bietet ab 20.15 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App