Nachdem Borussia Dortmund in der vergangenen Champions-League-Saison früh ausschied, ist ein guter Start in die neue Spielzeit von besonderer Bedeutung. (Service: Spielplan & Ergebnisse der Champions League)

2019/20 waren die Borussen im Achtelfinale an dem späteren Finalisten Paris Saint-Germain nach einem 2:1-Heimsieg im Hinspiel gescheitert (0:2-Pleite in Paris). In der Gruppenphase war der BVB zuvor hinter dem FC Barcelona auf Rang zwei gelandet.

In diesem Jahr sollte das Ziel nach der Auslosung ganz klar Gruppensieg heißen, die Schwarz-Gelben haben mit Lazio Rom, Zenit St. Petersburg und dem FC Brügge nämlich machbare Aufgaben zugeteilt bekommen. (Service: Tabelle der UEFA Champions League)

BVB-Sportchef Zorc: Immobile "trifft wie ein Wilder"

Zum Auftakt muss der BVB bei Lazio allerdings gleich beim vermeintlich schwersten Gegner antreten. Vor allem ein Mann dürfte so manchem Verteidiger in Schwarz-Gelb vor dem Duell am Dienstagabend schlaflose Nächte bereiten: der Ex-Dortmunder Ciro Immobile.

BVB-Sportchef Michael Zorc warnt seine Mannschaft vor Immobile. Im Gespräch mit SPORT1 sagt der 58-Jährige: "Er trifft in Italien wie am Fließband. Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Ciro hat eine enorme Abschlussstärke. Lazio hat insgesamt eine sehr gute Mannschaft, aber natürlich ist er ein Schlüsselspieler. Wir müssen ihn in den Griff bekommen."

Immobiles Zahlen sind beeindruckend: In 181 Pflichtspielen für Lazio erzielte der 42-malige Nationalspieler 126 Treffer. "Mich überrascht es nicht, dass er mittlerweile so erfolgreich spielt", sagt Zorc. "Wir haben ihn damals ja schon als Torschützenkönig Italiens geholt. Er hatte zu jener Zeit schon getroffen wie ein Wilder."

Mats Hummels sagte: "Wir dürfen ihm keine Chancen geben, wir wissen um seine ungeheure Qualität im Abschluss. Er ist vor dem Tor seit ein paar Jahren eiskalt." (Lazio Rom - Borussia Dortmund am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Borussia Dortmund - Lazio Rom: Personelle Probleme für den BVB

Das Wiedersehen mit Immobile sorgt auf jeden Fall für die besondere Würze des Gastspiels in der italienischen Hauptstadt.

Angesichts der personellen Probleme in der Abwehr erwartet Hummels eine Herausforderung: "Wir müssen viel kommunizieren und auf uns achten. Ich werde versuchen, das in die Hand zu nehmen."

Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou sind verletzt, Emre Can fehlt der Defensive wegen einer Rotsperre. Ob Lukasz Piszczek bereit sein wird, entscheidet sich erst am Dienstag. Der Rechtsverteidiger hatte im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim den Finger eines Gegenspielers ins Auge bekommen.

Lazio Rom - BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Lazio Rom: Strakosha - Patric, Acerbi, Hoedt - S. Milinkovic-Savic - Parolo, Fares - Lucas Leiva, Luis Alberto - Immobile, Correa

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Sancho, Haaland

