Real Madrid war in den letzten Jahren eine der dominantesten Mannschaft der Champions League.

Auf ihrem Triumphzug durch Europa hatten es die Königlichen, die die Champions League drei Mal in Folge gewinnen konnten, mit etlichen Gegnern zu tun.

Mit Borussia Mönchengladbach allerdings nicht (das letzte Aufeinandertreffen datiert aus der Saison 1985/86). Der Bundesligist ist in Madrid ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, wie Toni Kroos nun verriet.

Auf einer Pressekonferenz vor dem Duell in der Vorrunde der Champions League Außenseiter (Dienstag um 21 Uhr im LIVETICKER) erklärte der deutsche Nationalspieler in Diensten Reals: "In Madrid haben nicht viele von Gladbach gehört, ich habe den Leuten aber gesagt, dass das eine große Mannschaft ist, die man ernst nehmen muss. Wir müssen vorsichtig sein."

Der ehemalige Bundesliga-Profi sieht die Fohlen unter Trainer Marco Rose auf einem guten Weg: "Ich glaube, dass sie sich sehr gut entwickelt haben. Der Trainer hat gut eingeschlagen. Ich weiß, dass sie einige gute Spieler haben. Das ist wirklich eine gute Mannschaft."

Kroos spricht von Titel-Traum

Offensiv sei Gladbach "physisch sehr gut und schnell mit einem starken Abschluss. Ich bin mir sicher, dass auf uns ein bisschen was zukommt."

Der Anspruch der favorisierten Madrilenen ist aber dennoch ein Sieg. Kroos träumt sogar schon von seinem nächsten Titelgewinn im Wettbewerb der Superteams: "Natürlich will ich den fünften Titel. Wenn man schon viele Titel in diesem Wettbewerb gewonnen hat, kennt man das Gefühl. Es ist einfach etwas Besonderes. Das will man immer wieder erleben. Ich möchte mindestens noch einen weiteren Titel in der Champions League gewinnen."

Am ersten Spieltag hatte Real bei Schachtar Donezk eine unerwartete Niederlage kassiert (2:3). Gladbach schrammte derweil auswärts bei Inter Mailand an einem Sieg vorbei (2:2).

Kroos gewann die Champions League zum ersten Mal 2013 mit dem FC Bayern. Zwischen 2016 und 2018 gelang ihm mit Real der Titel-Hattrick.