Am Mittwochabend ist RB Leipzig in der Champions League bei Basaksehir Istanbul zu Gast. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann möchte unbedingt gewinnen, um am letzten Gruppenspieltag alles in der eigenen Hand zu haben.

Nach dem knappen Sieg in der Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld steht für die Sachsen ein sehr wichtiges Spiel in der Champions League auf dem Programm.

Leipzig aktuell punktgleich mit PSG

Aktuell steht Leipzig mit sechs Punkten auf Rang drei der Gruppe H. Punktgleich mit den zweitplatzierten Parisern und drei Punkte hinter Manchester United. (Service: Tabellen der Champions League)

Durch einen Sieg in Istanbul hätte Leipzig im letzten Spiel gegen Manchester alle Möglichkeiten. Doch die Türken sollten nicht unterschätzt werden.

Basaksehir mit Heimsieg gegen Manchester United

Im eigenen Stadion hat Basaksehir als bisher einizige Mannschaft der Gruppe Manchester United beim 2:1-Sieg Punkte abgenommen. (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Ein Sieg gegen Leipzig wäre essenziell wichtig, um die Chancen auf Platz drei, also die Qualifikation zur Europa League aufrechtzuerhalten. Außerdem wäre mit einem Dreier auch das Weiterkommen ins Achtelfinale nicht ausgeschlossen.

Im Hinspiel gewann RB zuhause mit 2:0 gegen Istanbul. Damals war Angeliño doppelt erfolgreich.

Basaksehir - Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen für Heute

Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen (Trainer: Nagelsmann)

Istanbul: Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli – Tekdemir – Visca, Irfan Can, Chadli – Ba, Gulbrandsen (Trainer: Buruk)

Istanbul gegen RB Leipzig - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (Spanien)

Spielort: Basaksehir Fatih Terim Stadion (Istanbul)

Anpfiff: 18.55 Uhr

Letzte Begegnung: RB Leipzig - Basaksehir Istanbul 2:0 (Champions League, 21.10.2020)

Wo wird Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky, SPORT1 bietet ab 20.15 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: DAZN, SkyGo/SkyTicket

Hier können Sie Istanbul - Leipzig LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: Basaksehir Istanbul - RB Leipzig im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App