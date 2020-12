Der Pay-TV-Sender Sky wird im Achtelfinale der Champions League alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge übertragen. Das teilte das Münchner Unternehmen nach Ansetzung der Partien am Dienstag mit. Von den Hinspielen der vier deutschen Teams zeigt Sky lediglich das Gastspiel der Bayern bei Lazio Rom live, alle anderen deutschen Partien sind in einer Zweierkonferenz zu sehen.

Die Hinspiele von Borussia Dortmund beim FC Sevilla, RB Leipzig gegen den FC Liverpool und Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City werden dafür beim Streamingdienst DAZN live und in voller Länge übertragen. "Gladbach gegen Man City, Leipzig gegen Liverpool und der BVB gegen Sevilla ? eine großartige Auslosung", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN.

Für die Rückspiele hält der Streaminganbieter dafür nur die Live-Rechte an den vier internationalen Duellen wie Paris St. Germain gegen den FC Barcelona oder Atletico Madrid gegen den FC Chelsea. Die Hinspiele stehen vom 16. bis 24. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden vom 9. bis 17. März statt.