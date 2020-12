Borussia Dortmund hat sich im letzten Spiel der Gruppenphase der Champions League den Gruppensieg gesichert. (Die Tabellen der Champions League)

Gegen Zenit St. Petersburg siegte der BVB dank Toren von Lukasz Piszczek und Axel Witsel mit 2:1. (Die Spiele zum Nachlesen im TICKER)

Für den 35-jährigen Piszcek war es der erste Treffer überhaupt in der Königsklasse. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Zudem feierte Youssoufa Moukoko sein Debüt in der Champions League. Mit 16 Jahren und 18 Tagen avancierte der Teenager zum jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

Auch der 18-jährige Ansgar Knauff durfte erstmals in der Königsklasse ran.

Marco Reus (Borussia Dortmund):

"Es war eine hart umkämpfte Partie. Wir standen nicht so kompakt und haben in der ersten Hälfte spielerisch nicht viel hinbekommen. In der zweiten Halbzeit mussten wir was tun, weil Lazio geführt hat. Letztlich war es ein dreckiger Sieg, aber es ist wichtig die Gruppenphase mit einem Sieg zu beenden und Gruppensieger zu sein."

"Wir wussten, dass wir sie spielerisch nicht auseinandernehmen werden. Es war wichtig, dass wir in der 2. Halbzeit einen besseren Zugriff haben. Mit den vielen Verletzten ist es wichtig, dass wir solche Spiele gewinnen. Es war nicht glorreich, aber ab morgen beginnt die Vorbereitung für Stuttgart."

"Es ist wichtig, wenn Erling nicht da ist, dass wir uns die Aufgaben aufteilen. Die Abstimmung ist noch nicht so da, wie wir uns das vorstellen. Es ist aber wichtig solche Spiele zu gewinnen. In der Bundesliga müssen wir jetzt oben dranbleiben."

Axel Witsel (Borussia Dortmund):

"Es ist sehr gut zu einem Sieg zurückzukommen. Wir haben nicht schlecht gespielt, auch wenn wir es deutlich besser hätten machen können, vor allem in der 1. Halbzeit. Im zweiten Durchgang haben wir alles dafür getan, ein zweites Tor zu erzielen, was uns auch gelungen ist. Wir hatten in der 2. Halbzeit mehr Kontrolle und wollten unbedingt. Daher freuen wir uns sehr."

"Wir als Spieler kannten den Spielstand bei Lazio nicht. Es ist wichtig, sich auf sich selbst zu konzentrieren."

...über seine Rückkehr nach St. Petersburg: "Es ist immer etwas besonderes hier. Ich habe nicht gefeiert, weil ich nur gute Erinnerung an meine Zeit bei Zenit habe."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund):

"Es war ein schweres Spiel hier, aber das war es für alle Mannschaften. Für Lazio - Brügge hat viel Glück gehabt. Und wir haben heute gewonnen. Es war sehr schwer, aber am Ende haben wir gewonnen."

"Wir hatten vor der Halbzeit einen Pfostentreffer, leider haben wir das Tor nicht gemacht. Wir können uns nicht immer fünf, sechs Topchancen pro Halbzeit erspielen. Da müssen wir realistisch sein."

... auf die Frage, welche Schwächen seine Mannschaft zeigte: "Nichts. Wir haben gewonnen, haben bis zum Schluss gekämpft. Nach dem 2:1 haben wir gut verteidigt und am Ende 2:1 gewonnen."

"Der Auswärtssieg war nicht einfach, weil wir vor 50.000 Zuschauer gespielt haben. Auch die Mannschaft war kompletter als vorher. Das ist eine Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Das habe ich mehrmals gesagt. Wir haben hier gewonnen und nur das zählt."