Für RB Leipzig sind diese Tage Anfang Dezember die bisher wichtigsten der Saison. Zuerst traten die Sachsen am Samstag beim FC Bayern an und am heutigen Dienstagabend folgt das Gruppenfinale in der Champions League.

Leipzig gelingt Generalprobe vor Spiel gegen ManU

Die Generalprobe in der Bundesliga am letzten Samstag beim FC Bayern ist einigermaßen gelungen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann erspielte sich ein 3:3 und hatte durchaus Chancen auf einen Sieg.

"Es war ein packendes Spiel. Beide Mannschaften haben sehr viel investiert und es wirklich gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. So wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, hat sie sich Lob verdient", sagte der Trainer nach dem Spiel.

Gegen den heutigen Gegner Manchester United steht die Wiedergutmachung der 5-0 Blamage aus dem letzten Treffen auf dem Plan.

Leipzig braucht einen Sieg, Manchester reicht ein Unentschieden

In der Königsklasse gegen den englischen Rekordmeister wird ein Unentschieden vermutlich nicht zum Weiterkommen reichen. Wenn Paris Saint-Germain nicht gegen Basaksehir verliert, brauchen die Leipziger einen Heimsieg gegen Manchester (Tabellen der Champions League).

Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Nach einem schwachen Saisonstart sind die Red Devils mittlerweile bis auf Rang fünf vorgedrungen und liegen nur noch fünf Punkte hinter Tabellenführer Tottenham.

In der Champions League setzte es zuletzt eine 3:1-Niederlage gegen Paris. (Ergebnisse & Spielplan der Champions League)

Die Ausgangsposition ist für Manchester United etwas komfortabler. Durch die deutlich bessere Tordifferenz ein Unentschieden in jedem Fall zum Weiterkommen. Sollte PSG nicht gewinnen, sogar zum Gruppensieg.

Leipzig - Man. United: Die voraussichtlichen Aufstellungen für Heute

Leipzig: Gulacsi – Orban, Konaté, Halstenberg – Mukiele, A. Haidara, Sabitzer, Angelino – Dani Olmo, Forsberg – Poulsen (Trainer: Nagelsmann)

Manchester: de Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles – McTominay, Matic – Mata, Bruno Fernandes, Greenwood – Rashford (Trainer: Solskjaer)

RB Leipzig gegen Manchester United - die Daten zum heutigen Spiel:

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Spielort: Red-Bull Arena (Leipzig)

Anpfiff: 21 Uhr

Letzte Begegnung: Manchester United - RB Leipzig 5:0 (Champions League, 28.10.2020)

Wo wird RB Leipzig gegen ManU LIVE im TV & Stream übertragen?

TV: Sky, SPORT1 bietet ab 19 Uhr einen Fantalk zu den Spielen der Champions League

Stream: SkyGo/SkyTicket

Hier können Sie Leipzig - Manchester United LIVE im Ticker verfolgen:

Spiel-Liveticker: RB Leipzig - Manchester United im Ticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Champions League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App