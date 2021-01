Bayern Münchens Finalheld Kingsley Coman glaubt an die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister und weitere erfolgreiche Jahre auch international. "Mit dieser Mannschaft können wir eine Ära prägen", sagte der französische Nationalspieler der Sport Bild: "Wir sind jung oder im besten Alter, haben also noch Zeit! Wir können und wollen den Titel verteidigen."

Coman hatte die Bayern mit seinem Kopfballtreffer im August gegen Paris St. Germain (1:0) zum sechsten Triumph in der Königsklasse geführt. Der 24-Jährige ist sich "sicher", dass die Bayern wie Real Madrid zwischen 2016 und 2018 eine Erfolgsserie hinlegen können.

Außerdem nimmt der Flügelspieler, der nach einer Zerrung vor dem Comeback steht, seinen Kollegen Leroy Sane in Schutz. "Leroy ist sehr gut, wir spielen anders als City, er wird unsere DNA erst komplett verinnerlichen. Das ist keine Sache von ein paar Tagen", sagte er.