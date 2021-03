Hochspannung in der Champions League – der FC Bayern München und der FC Chelsea sind in den Achtelfinal-Rückspielen gefordert: Bayern will gegen Lazio Rom seinen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, Chelsea mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel einen 1:0-Vorsprung gegen Atlético Madrid.

Die Partien in der UEFA Champions League begleitet der Fantalk mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten am Mittwoch, 17. März, LIVE ab 20.15 Uhr. Der Fantalk ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen. (Alles zur Champions League: Fantalk LIVE im TV auf SPORT1)

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Moderatorin Laura Papendick begrüßt aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund namhafte und interessante Gäste zur launigen Diskussion über die parallellaufenden Partien der deutschen Teams in der Königsklasse.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Basler, Thon und Effenberg am Mittwoch Gäste im Fantalk

Am Mittwoch sind unter anderem Ex-Bayern-Star Mario Basler, Schalke-Legende Olaf Thon und SPORT1-Experte Stefan Effenberg, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern 2001, Teil der Runde.

Die spannende Frage: Wie präsentiert sich der FC Bayern gegen Lazio und verteidigt das von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid? (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Am Mittwoch sind unter anderem Ex-Bayern-Star Mario Basler, Schalke-Legende Olaf Thon und Stefan Effenberg, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern 2001, Teil der Runde.

Die spannende Frage: Wie präsentiert sich der FC Bayern gegen Lazio und verteidigt das von Thomas Tuchel trainierte FC Chelsea seinen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Atlético Madrid?