Nach dem Topspiel in der Bundesliga ist vor dem Kracher in der Champions League.

Mit dem 1:0-Sieg bei RB Leipzig hat der FC Bayern einen riesigen Schritt in Richtung Titelverteidigung in der Bundesliga gemacht. Ausruhen kann sich der deutsche Rekordmeister aber nun nicht, denn auch in der Königsklasse gilt es einen Titel zu verteidigen.

Am Mittwochabend empfangen die Bayern in der Allianz Arena Paris Saint-Germain zum Viertelfinal-Hinspiel. Es kommt also zum Wiedersehen mit dem letztjährigen Finalgegner um Neymar und Kylian Mbappé.

Ein Problem für Bayern-Coach Hansi Flick ist weiterhin die Abwesenheit des verletzten Robert Lewandowski. Wie will er den Weltfußballer gegen PSG ersetzen?

Dazu und zu vielen weiteren Themen wird Flick in der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag ab 14.00 Uhr Stellung nehmen. Auch der Franzose Benjamin Pavard wird sich den Fragen der Journalisten stellen. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Gleich kann es losgehen +++

Flick und Pavard werden jeden Moment im Pressecenter erwartet. Die PK sollte gleich beginnen.

+++ So plant Bayern ohne Boateng +++

Jérôme Boateng wird den FC Bayern nach zehn Jahren am Saisonende verlassen, weil sein am 30. Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. So planen die Münchner ohne den Innenverteidiger.

+++ PSG mit neun Ausfällen in München +++

PSG-Trainer Mauricio Pochettino muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gleich neun Profis ersetzen. Der frühere Münchner Juan Bernat, Alessandro Florenzi, Denis Franchi, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Edouard Michut, Leandro Paredes, Xavi Simons und Marco Verratti fallen aus.Die beiden Italiener Florenzi und Verratti sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.