Sportwettenanbieter bwin glaubt an ein englisches Finale um die Champions League in diesem Jahr: Der designierte Premier-League-Meister Manchester City und der Thomas-Tuchel-Klub FC Chelsea sind Favoriten in den Halbfinal-Rückspielen am Dienstag und Mittwoch.

ManCity geht nach dem 2:1 vor einer Woche am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) gegen Paris St. Germain (Quote 4,25) mit einer Siegquote von 1,67 ins Rennen.

Auch die Finalchancen von Chelsea stehen nach dem 1:1 im Hinspiel gut. Gegen Real Madrid ist die Tuchel-Elf am Mittwoch (21.00/Sky und DAZN) mit einer Quote von 2,25 knapp favorisiert. Siegen die Königlichen um 2014er-Weltmeister Toni Kroos, winkt das 3,20-Fache des Einsatzes.