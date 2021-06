Lionel Messi hat die argentinische Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der Copa América zum Sieg geführt.

Der Superstar vom FC Barcelona bereitete den einzigen Treffer beim 1:0-Sieg seines Teams gegen Uruguay mustergültig vor und war auch sonst der alles entscheidende Mann. Messi ging als Kapitän voran, bereitete unter anderem insgesamt fünf Chancen vor und gewann starke 15 Zweikämpfe.

Uruguay konnte den 33-Jährigen meist nur per Foul stoppen, auch beim Tor durch Guido Rodríguez war er schlicht unaufhaltsam. In der 13. Minute hatte sich Messi auf dem linken Flügels spielend leicht gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt, die butterweiche Flanke setzte Rodríguez (spielt Betis Sevilla im defensiven Mittelfeld) an den Innenpfosten.

Mit dem Sieg gegen den alten Rivalen - bei dem Ex-Kollege Luis Suárez in der Startelf war - steht Argentinien mit vier Punkten an der Spitze der Gruppe B. Uruguay ist Vierter, hat aber erst ein Spiel absolviert.

Sponsor-Wirbel bei Chile-Spiel

Zweiter ist Chile, das mit 1:0 gegen Bolivien gewann.

In Cuiaba netzte der eingebürgerte Engländer Ben Brereton einen mustergültigen Konter der Chilenen über die früheren Bundesliga-Akteure Arturo Vidal und Eduardo Vargos nach neun Minuten zum Tor des Tages ein. Wie zuvor beim 1:1 gegen Argentinien war der Leverkusener Charles Aranguiz einer der Aktivposten im Mittelfeld von La Roja.

Für mehr Aufsehen sorgten Vidal und Co. jedoch mit einer Aktion gegen ihren Trikotsponsor (Nike). Weil der Ausrüster angeblich 4,2 Millionen US-Dollar aus der Spielzeit 2019/20 nicht gezahlt hatte, überklebte die gesamte Mannschaft das Firmensymbol auf der Trikotbrust mit einer chilenischen Flagge.

Das Unternehmen pocht seinerseits auf zuvor nicht erfüllte Pflichten der Chilenen. Der Fall liegt bereits einem Schiedsgericht in New York vor.

