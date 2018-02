Das Halbfinale des DFB-Pokals wird am kommenden Sonntag ausgelost. Die zwei Begegnungen werden am 11. Februar ab 18 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau ermittelt. Die Auslosung findet erneut im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen, das Endspiel in Berlin am 19. Mai.

Am Mittwoch spielen der FC Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) um den Einzug in die nächste Runde.

Alle Infos zum DFB-Pokal gibt es im Volkswagen Pokalblog

Für das Halbfinale haben sich bereits der FC Bayern München und Bayer Leverkusen qualifiziert.