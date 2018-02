Tiger, Bären und Clowns brüllten den Spielern des FSV Mainz 05 ihre Wut ins Gesicht.

Nach 90 Minuten Slapstick-Fußball ihrer Elf hatte sich bei den kostümierten Fans des Karnevalsvereins jede Menge davon angestaut.

"Die Fans dürfen sauer sein", sagte Nigel de Jong nach der peinlichen 0:3-Pokalpleite im Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt am Sky-Mikrofon: "Was wir heute gezeigt haben, das geht einfach nicht. Wir haben keine Eier gezeigt, wie Amateure."

Vor allem das Abwehrverhalten der Rheinhessen hatte mit Profifußball wenig zu tun.

Drei Patzer, drei Gegentore

Ein kapitaler Stockfehler des früheren Nationaltorhüters Rene Adler leitete das Frankfurter Führungstor durch Ante Rebic (17.) ein, Innenverteidiger Alexander Hack traf per Eigentor (53.) und ein weiterer leichtfertiger Ballverlust des Innenverteidigers im Spielaufbau besiegelte (62.) das Pokal-Aus.

"Das erste Gegentor war symptomatisch für das komplette Spiel. Wir haben uns selbst geschlagen", stellte Trainer Sandro Schwarz ernüchtert fest.

De Jong wurde deutlicher. "Das ist ein Tiefpunkt, da muss man ganz ehrlich sein. Ein Derby auswärts in Frankfurt darfst du nicht so verlieren. Verlieren kann man, aber das Wie ist das Problem", sagte der Niederländer – nachdem er sich unmittelbar nach dem Abpfiff von den wütenden Fans in mexikanischen Ponchos oder mit lustigen Hüten ernste Worte wie "Absteiger" anhören musste.

Abstiegsangst wächst

Die Angst des Anhangs ist keineswegs unbegründet. In der Liga rutschten die Mainzer am Wochenende auf den Relegationsplatz ab. Leistungen wie gegen Frankfurt reichen jedenfalls nicht, um den Ligaverbleib zu sichern - das weiß auch de Jong.

"Das geht so nicht weiter. Wir müssen auch noch im Abstiegskampf bestehen", sagte der 33-Jährige und forderte eine kritische Aufarbeitung - damit nach der nächsten Ligapartie gegen Hoffenheim nicht die nächste Schimpftirade der Tiger, Bären und Clowns folgt.